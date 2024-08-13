На днях артист раскрыл, что в течение последних пяти лет не виделся с Марией, поэтому сплетни об отцовстве – абсурдны. Теперь исполнитель рассказал о реакции жены на подобные предположения фанатов.
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Александр ранее отмечал, что действительно возобновил общение с Яремчук. Дело в том, что он стал крестным отцом ее ребенка. В то же время жена Пономарева с юмором реагирует на сплетни о романе мужа с Марией.
"Смеются все", – лаконично прокомментировал певец.
Пономарев о реакции жены на слухи: смотрите видео онлайн
Напомним, Яремчук еще ранее отреагировала на сплетни о том, что отцом ее сына является Пономарев. Она возмутилась этими слухами и опровергла их, подчеркнув, что ей неудобно перед его женой.