На днях артист раскрыл, что в течение последних пяти лет не виделся с Марией, поэтому сплетни об отцовстве – абсурдны. Теперь исполнитель рассказал о реакции жены на подобные предположения фанатов.

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Александр ранее отмечал, что действительно возобновил общение с Яремчук. Дело в том, что он стал крестным отцом ее ребенка. В то же время жена Пономарева с юмором реагирует на сплетни о романе мужа с Марией.

"Смеются все", – лаконично прокомментировал певец.

Пономарев о реакции жены на слухи: смотрите видео онлайн

Для справки! Информация о материнстве Яремчук распространилась по сети весной этого года. Тогда даже появилась информация о поле ребенка Марии – мальчик. Однако, только 1 июля артистка официально подтвердила, что впервые стала матерью. Как оказалось, именно Черновицкий перинатальный центр сообщил СМИ конфиденциальную информацию о факте появления ребенка Марии на свет, пола малыша и его имени.

Напомним, Яремчук еще ранее отреагировала на сплетни о том, что отцом ее сына является Пономарев. Она возмутилась этими слухами и опровергла их, подчеркнув, что ей неудобно перед его женой.