Днями артист розкрив, що протягом останніх п'яти років не бачився з Марією, тому плітки про батьківство – абсурдні. Тепер виконавець розповів про реакцію дружини на подібні припущення фанатів.

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Олександр раніше зазначав, що дійсно відновив спілкування з Яремчук. Річ у тім, що він став хрещеним батьком її дитини. Водночас дружина Пономарьова з гумором реагує на плітки про роман чоловіка з Марією.

"Сміються всі", – лаконічно прокоментував співак.

Пономарьов про реакцію дружину на чутки: дивіться відео онлайн

Для довідки! Інформація про материнство Яремчук поширилася мережею навесні цього року. Тоді навіть з’явилася інформація про стать дитини Марії – хлопчик. Однак, лише 1 липня артистка офіційно підтвердила, що вперше стала матір'ю. Як виявилося, саме Чернівецький перинатальний центр повідомив ЗМІ конфіденційну інформацію про факт появи дитини Марії на світ, статі малюка та його імені.

Нагадаємо, Яремчук ще раніше відреагувала на плітки про те, що батьком її сина є Пономарьов. Вона обурилася цими чутками та спростувала їх, підкресливши, що їй незручно перед його дружиною.