Днями артист розкрив, що протягом останніх п'яти років не бачився з Марією, тому плітки про батьківство – абсурдні. Тепер виконавець розповів про реакцію дружини на подібні припущення фанатів.
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Олександр раніше зазначав, що дійсно відновив спілкування з Яремчук. Річ у тім, що він став хрещеним батьком її дитини. Водночас дружина Пономарьова з гумором реагує на плітки про роман чоловіка з Марією.
"Сміються всі", – лаконічно прокоментував співак.
Пономарьов про реакцію дружину на чутки: дивіться відео онлайн
Нагадаємо, Яремчук ще раніше відреагувала на плітки про те, що батьком її сина є Пономарьов. Вона обурилася цими чутками та спростувала їх, підкресливши, що їй незручно перед його дружиною.