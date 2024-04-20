По словам исполнителя, он лично знаком с этими певицами. По его мнению, если они счастливы жить в России, то пусть там и остаются.

К слову Было обидно из-за позиции дочери, – отец предательницы Ани Лорак писал для нее патриотические песни

Какое отношение Пономарева к Лорак и Повалий

Александр не мог представить, что артистки могут предать свою родную страну. Более того, он сожалеет, что такие талантливые люди, которые родились в Украине, сделали выбор не в пользу своей родины.

Я не мог представить. Не понимаю, как это происходит. О коллегах говорить неэтично, но я не знаю, ли это мои коллеги. Бог им судья, они сделали выбор, который сделали. Я сожалею, что талантливые люди, которые родились в Украине, – так их жизнь сложилась и так они себя повели,

– поделился певец.

К тому же Пономареву безразлично на то, как спокойно могут спать артистки-запроданки. Он считает, что если они счастливы строить карьеру в России, то пусть там и остаются. В то же время Александр признался, что ему жаль Лорак и Повалий.

Мне жаль их. И жаль того, что они сделали,

– заверил артист.

Александр Пономарев о Лорак и Повалий: смотрите видео онлайн

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