По словам исполнителя, он лично знаком с этими певицами. По его мнению, если они счастливы жить в России, то пусть там и остаются.
К слову Было обидно из-за позиции дочери, – отец предательницы Ани Лорак писал для нее патриотические песни
Какое отношение Пономарева к Лорак и Повалий
Александр не мог представить, что артистки могут предать свою родную страну. Более того, он сожалеет, что такие талантливые люди, которые родились в Украине, сделали выбор не в пользу своей родины.
Я не мог представить. Не понимаю, как это происходит. О коллегах говорить неэтично, но я не знаю, ли это мои коллеги. Бог им судья, они сделали выбор, который сделали. Я сожалею, что талантливые люди, которые родились в Украине, – так их жизнь сложилась и так они себя повели,
– поделился певец.
К тому же Пономареву безразлично на то, как спокойно могут спать артистки-запроданки. Он считает, что если они счастливы строить карьеру в России, то пусть там и остаются. В то же время Александр признался, что ему жаль Лорак и Повалий.
Мне жаль их. И жаль того, что они сделали,
– заверил артист.
Александр Пономарев о Лорак и Повалий: смотрите видео онлайн
Что известно о гражданской позиции Лорак и Повалий
- С 2014 года Ани Лорак живет и выступает в России. С начала полномасштабного вторжения она ни разу не заговорила о войне. Женщина и дальше продолжает жить в России, работать на российскую аудиторию, выпускать русскоязычные песни и собирать статуэтки главных российских музыкальных премий.
- В феврале стало известно о ее смене гражданства на российское. Интересно, что в 2016 году оккупантская власть предлагала артистке получить уже тогда российский паспорт, впрочем, певица отказалась.
- Таисия Повалий также с 2014 года проживает в России. В январе 2023 года она публично поддержала Владимира Путина и полномасштабное вторжение. В том же году Таисия получила российское гражданство.
- В феврале этого года СБУ сообщило о подозрении Повалий за коллаборационизм и публичные призывы к войне.