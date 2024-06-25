Александр Пономарев почтил память покойной матери и показал ее редкое фото

Украинский певец Александр Пономарев поделился архивным фото его покойной мамы. Ее не стало 20 лет назад.

Александр Пономарев трогательно почтил память покойной матери – Любови Анатольевны. Он посвятил ей щемящее сообщение.

К слову Мне жаль их, – Пономарев неожиданно высказался о предательницах Лорак и Повалий

Исполнитель рассказал, что сегодня, 25 июня, прошло 20 лет со смерти матери. Александр Пономарев опубликовал архивное черно-белое фото Любови Анатольевны, которая была родом из Донецкой области.

Сегодня 20 лет как тебя нет, мама! Царство Небесное рабе Божьей Любви! Помним,

– написал Александр Пономарев.



Мама Александра Пономарева / Фото из инстаграма Александра Пономарева

Чем известен Александр Пономарев