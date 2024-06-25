Александр Пономарев почтил память покойной матери и показал ее редкое фото

25 июня 2024, 19:43
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Александр Пономарев

Украинский певец Александр Пономарев поделился архивным фото его покойной мамы. Ее не стало 20 лет назад.

Александр Пономарев трогательно почтил память покойной матери – Любови Анатольевны. Он посвятил ей щемящее сообщение.

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Исполнитель рассказал, что сегодня, 25 июня, прошло 20 лет со смерти матери. Александр Пономарев опубликовал архивное черно-белое фото Любови Анатольевны, которая была родом из Донецкой области.

Сегодня 20 лет как тебя нет, мама! Царство Небесное рабе Божьей Любви! Помним,
– написал Александр Пономарев.


Мама Александра Пономарева / Фото из инстаграма Александра Пономарева

Чем известен Александр Пономарев

  • Александр Пономарев в детстве до 18 лет занимался боксом. Но именно мама заметила в нем еще один талант – певческий. Свое первое фортепиано он получил, когда заканчивал восьмой класс в школе.
  • На одном из поединков Александр пропустил удар, у него ухудшилось зрение. Врачи посоветовали ему оставить спорт, поэтому он поступил в музыкальное училище.
  • В 1993 Александр Пономарев выиграл на фестивале "Червона рута". Через 3 года вышел его первый альбом "С утра до ночи". Впоследствии вышла вторая пластинка, а за ней состоялся большой сольный концерт "Первая и последняя любовь". В 2003 году Пономарев стал первым представителем от Украины на Евровидении.
  • Сейчас Александр Пономарев вместе с Дзидзьо и Юрием Горбуновым организуют благотворительные концерты как в Украине, так и за рубежом.

Автор: Марія Касій