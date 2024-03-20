Пономарев и Мозговая трогательно поздравили общую дочь с днем рождения: редкие фото
Сегодня, 20 марта, дочь Елены Мозговой и Александра Пономарева празднует 26 день рождения. С праздником Евгению уже успели поздравить звездные родители.
Они написали милые поздравления девушке. Кроме того, певец и продюсер выставили редкие фотографии дочери.
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Как Александр Пономарев поздравил дочь с днем рождения
Исполнитель распространил селфи с Евгенией, где девушка стояла рядом с отцом, когда тот искренне улыбался.
Много хороших лет тебе! Люблю,
– написал под фото артист.
Как Елена Мозговая поздравила Евгению с праздником
Продюсер также написала трогательное поздравление для дочери.
Солнышко мое, мой прекрасный цветочек. Красавица и умница. С днем рождения! Люблю сильно. Будь счастлива каждую минуту своей жизни. Ты выросла красивой и внешне, и, что очень важно, внутренне! Спасибо тебе, что ты моя дочь,
– отметила знаменитость.
Кроме того, она опубликовала два фото с девушкой. На одном из них молодая Елена держит маленькую Евгению на руках, а на другом уже взрослая дочь продюсера позирует в красивом заведении.
Что известно о браке Пономарева и Мозговой
- Пара познакомилась на фестивале Владимира Ивасюка, а в 1998 году у них родилась дочь Евгения.
- Александр и Елена прожили вместе 10 лет, однако в конце концов все же разошлись.
- Известно, что это первый брак Пономарева.
- По словам Мозговой, они с экс-супругом оказались очень разными людьми. По ее мнению, у них в отношениях не было любви, а брак был скорее партнерскими.
- В свою очередь Пономарев признался, что бывшая жена ему дважды изменяла. Сначала он пытался простить, но позже решил расторгнуть брак. Тем не менее исполнитель и продюсер не держат друг на друга зла, считая их брак ценным уроком.