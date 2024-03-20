Вони написали милі привітання дівчині. Крім того, співак і продюсерка виставили рідкісні фотографії доньки.
Не пропустіть Медійно розкручений кулінар, – учасник "МастерШефа" відповів Клопотенку на критику Полякової
Як Пономарьов привітав доньку з днем народження
Виконавець поширив селфі з Євгенією, де дівчина стояла поруч з батьком, коли той щиро усміхався.
Многая і благая літа тобі! Люблю тебе,
– написав під фото артист.
Як Мозгова привітала Євгенію зі святом
Продюсерка також написала зворушливе привітання для доньки.
Сонечко моє, моя прекрасна квіточка. Красуня і розумниця. З днем народження! Люблю сильно пресильно. Будь щаслива кожної хвилини свого життя. Ти виросла красивою і зовні, і, що дуже важливо, внутрішньо! Дякую тобі, що ти моя доця,
– зазначила знаменитість.
Крім того, вона опублікувала два фото з дівчиною. На одному з них молода Олена тримає маленьку Євгенію на руках, а на іншому вже доросла донька продюсерки позує в красивому закладі.
Що відомо про шлюб Пономарьова та Мозгової
- Пара познайомилася на фестивалі Володимира Івасюка, а в 1998 році у них народилася донька Євгенія.
- Олександр і Олена прожили разом 10 років, проте зрештою все ж розійшлися.
- Відомо, що це перший шлюб Пономарьова.
- За словами Мозгової, вони з ексчоловіком виявились дуже різними людьми. На її думку, в них в стосунках не було кохання, а шлюб був радше партнерським.
- Своєю чергою Олександр зізнався, що колишня дружина його двічі зраджувала. Спочатку він намагався пробачити, але пізніше вирішив розірвати шлюб. А проте, виконавець і продюсерка не тримають одне на одного зла, вважаючи їхній шлюб цінним уроком.