Вони написали милі привітання дівчині. Крім того, співак і продюсерка виставили рідкісні фотографії доньки.

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Як Пономарьов привітав доньку з днем народження

Виконавець поширив селфі з Євгенією, де дівчина стояла поруч з батьком, коли той щиро усміхався.

Многая і благая літа тобі! Люблю тебе,

– написав під фото артист.

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Продюсерка також написала зворушливе привітання для доньки.

Сонечко моє, моя прекрасна квіточка. Красуня і розумниця. З днем народження! Люблю сильно пресильно. Будь щаслива кожної хвилини свого життя. Ти виросла красивою і зовні, і, що дуже важливо, внутрішньо! Дякую тобі, що ти моя доця,

– зазначила знаменитість.

Крім того, вона опублікувала два фото з дівчиною. На одному з них молода Олена тримає маленьку Євгенію на руках, а на іншому вже доросла донька продюсерки позує в красивому закладі.

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