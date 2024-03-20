Они написали милые поздравления девушке. Кроме того, певец и продюсер выставили редкие фотографии дочери.

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Как Александр Пономарев поздравил дочь с днем рождения

Исполнитель распространил селфи с Евгенией, где девушка стояла рядом с отцом, когда тот искренне улыбался.

Много хороших лет тебе! Люблю,

– написал под фото артист.

Как Елена Мозговая поздравила Евгению с праздником

Продюсер также написала трогательное поздравление для дочери.

Солнышко мое, мой прекрасный цветочек. Красавица и умница. С днем рождения! Люблю сильно. Будь счастлива каждую минуту своей жизни. Ты выросла красивой и внешне, и, что очень важно, внутренне! Спасибо тебе, что ты моя дочь,

– отметила знаменитость.

Кроме того, она опубликовала два фото с девушкой. На одном из них молодая Елена держит маленькую Евгению на руках, а на другом уже взрослая дочь продюсера позирует в красивом заведении.

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