Мне странно, – Рыбак рассекретил, как победитель "Холостячки" Эллерт уехал из Украины
Источник:Слава Демин
Юморист и бывший Ксении Мишиной Александр Эллерт сейчас живет за границей, куда перебрался уже после 24 февраля 2022 года. Его друг и коллега Андрей Рыбак рассказал, как комик смог покинуть Украину.
Он подчеркнул, что не думает, что Саша сбежал. В то же время признался, считает ли его после этого своим другом.
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Что Андрей Рыбак рассказал о выезде Эллерта в США
Он заявил, что у Александра есть все необходимые документы для пересечения границы в соответствии с действующим законодательством.
В начале вторжения он был в Украине и законно выехал. У него, кажется, астма. У него какая-то очень большая проблема с дыханием. Это правда,
– поделился Рыбак.
В то же время Андрей на самом деле не понимает, почему юморист переехал, но отметил, что на это решение могли повлиять отношения Александра с Ксенией Мишиной.
Мне странно, потому что имея ресурс, будучи публичным человеком здесь, он мог бы не только создавать контент, но и помогать, делать какие-то сборы. Мы могли бы сделать тур,
– отметил комик.
Несмотря на все Андрей считает Эллерта своим другом и надеется, что со временем между ними будет меньше разногласий.
Интервью с Андреем Рыбаком: смотрите видео онлайн
Что известно о выезде Александра Эллерта за границу
- Комик уже около двух лет живет и работает в Соединенных Штатах. Артист находится в Калифорнии.
- Он переехал в США во время полномасштабного вторжения.
- В то же время в первые три месяца полномасштабного вторжения Александр участвовал в территориальной обороне. Даже рассказывал, что имеет удостоверение, которое это подтверждает, но, не показывал его.