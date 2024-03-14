Він наголосив, що не думає, що Саша втік. Водночас зізнався, чи вважає його після цього своїм другом.

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Що Андрій Рибак розповів про виїзд Еллерта у США

Він заявив, що в Олександра є всі необхідні документи для перетину кордону відповідно до чинного законодавства.

На початок вторгнення він був в Україні й законно виїхав. В нього, здається, астма. В нього якась дуже велика проблема з диханням. Це правда,

– поділився Рибак.

Водночас Андрій насправді не розуміє, чому гуморист переїхав, але зазначив, що на це рішення могли вплинути стосунки Олександра з Ксенією Мішиною.

Мені дивно, бо маючи ресурс, бувши публічною людиною тут, він міг би не лише створювати контент, але й допомагати, робити якісь збори. Ми могли б зробити тур,

– зауважив комік.

Попри все Андрій вважає Еллерта своїм другом і сподівається, що з часом між ними буде менше розбіжностей.

Інтерв'ю з Андрієм Рибаком: дивіться відео онлайн

Що відомо про виїзд Олександра Еллерта за кордон