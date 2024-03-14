Він наголосив, що не думає, що Саша втік. Водночас зізнався, чи вважає його після цього своїм другом.
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Що Андрій Рибак розповів про виїзд Еллерта у США
Він заявив, що в Олександра є всі необхідні документи для перетину кордону відповідно до чинного законодавства.
На початок вторгнення він був в Україні й законно виїхав. В нього, здається, астма. В нього якась дуже велика проблема з диханням. Це правда,
– поділився Рибак.
Водночас Андрій насправді не розуміє, чому гуморист переїхав, але зазначив, що на це рішення могли вплинути стосунки Олександра з Ксенією Мішиною.
Мені дивно, бо маючи ресурс, бувши публічною людиною тут, він міг би не лише створювати контент, але й допомагати, робити якісь збори. Ми могли б зробити тур,
– зауважив комік.
Попри все Андрій вважає Еллерта своїм другом і сподівається, що з часом між ними буде менше розбіжностей.
Інтерв'ю з Андрієм Рибаком: дивіться відео онлайн
Що відомо про виїзд Олександра Еллерта за кордон
- Комік вже близько двох років живе і працює в Сполучених Штатах. Артист перебуває в Каліфорнії.
- Він переїхав до США під час повномасштабного вторгнення.
- Водночас у перші три місяці повномасштабного вторгнення Олександр брав участь у територіальній обороні. Навіть розповідав, що має посвідчення, яке це підтверджу, втім, не показував його.