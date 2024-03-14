Он подчеркнул, что не думает, что Саша сбежал. В то же время признался, считает ли его после этого своим другом.

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Что Андрей Рыбак рассказал о выезде Эллерта в США

Он заявил, что у Александра есть все необходимые документы для пересечения границы в соответствии с действующим законодательством.

В начале вторжения он был в Украине и законно выехал. У него, кажется, астма. У него какая-то очень большая проблема с дыханием. Это правда,

– поделился Рыбак.

В то же время Андрей на самом деле не понимает, почему юморист переехал, но отметил, что на это решение могли повлиять отношения Александра с Ксенией Мишиной.

Мне странно, потому что имея ресурс, будучи публичным человеком здесь, он мог бы не только создавать контент, но и помогать, делать какие-то сборы. Мы могли бы сделать тур,

– отметил комик.

Несмотря на все Андрей считает Эллерта своим другом и надеется, что со временем между ними будет меньше разногласий.

Интервью с Андреем Рыбаком: смотрите видео онлайн

Что известно о выезде Александра Эллерта за границу