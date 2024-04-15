Алан Бадоев впервые за четыре года увиделся с детьми: чувственные фото долгожданной встречи

Известный режиссер Алан Бадоев после длительной разлуки наконец смог встретиться со своими детьми. По этому радостному случаю он опубликовал семейные фотографии.

По словам Бадоева, дети его сопровождали на момент премьеры фильма "Долгие сутки" в Испании. Режиссер счастлив снова увидеть сына и дочь.

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Алан Бадоев встретился с детьми после разлуки

Как сообщил Алан, он не видел Бориса и Лолиту в течение четырех лет. Сначала препятствием был карантин из-за пандемии, а позже полномасштабная война в Украине. Из-за этого режиссеру пришлось поддерживать связь с детьми с помощью видеозвонков. Однако, по мнению Алана, интернет-общение никогда не заменит живое.

Я не видел своих детей вместе четыре года. Сначала ковид, потом война, поэтому приучился к общению через видеосвязь. Хотя для меня это как пить кофе без кофеина или танцевать на "тихой пати", где у каждого своя музыка в наушниках. Слишком новые и современные тенденции, они, скорее, выглядят "как настоящие", но не являются ими,

– поделился режиссер.

Заграницей, у Бадоева появилась возможность встретиться с Лолитой и Борисом. Кинорежиссер прибыл в Испанию, чтобы показать документальный фильм о войне в Украине "Долгие сутки". Он признался, что его дети вместе с ним ездят на показы и там его поддерживают.

Наконец мы вместе, на несколько дней. Дети сопровождали меня в кинопутешествии. Конечно, я наблюдал за нами. Старательно, каждая деталь важна. Сохранили ли мы наши обычаи, которые получили новые, где мы далеко друг от друга, а где близко,

– поделился Бадоев.

Что известно о детях Алана Бадоева