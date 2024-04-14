Так, Show 24 собрал все воедино и доступно и коротко расписал. Скандалы, интриги, расследования – далее в материале.

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Какие самые громкие события недели

На этой неделе шоубиз оплакивает потерю двух знаменитостей. Звезда k-pop, 30-летняя Пак Бо Рам, была найдена без сознания 11 апреля. Несмотря на попытки друзей реанимировать ее, врачи констатировали смерть.

Кроме того, 12 апреля в возрасте 84 лет в окружении семьи в своем родном городе умер известный итальянский дизайнер Роберто Кавалли.

В то же время есть и радостные известия. Так, украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук и ее муж Алмаз объявили, что ждут первенца. Звездные супруги тщательно планировали свою беременность, уделяя особое внимание здоровью.

У нас интернациональная семья – у меня муж из Казахстана, я из Украины, и я понимаю, что ребенок будет межнациональный и межкультурный. Я уважаю своего мужа и его происхождение, поэтому, думаю, что ребенок будет познавать языки, традиции, образ жизни и религии обоих родителей, любить и уважать обе культуры,

– рассказала знаменитость.

Семья планирует жить в Швейцарии.

Также о пополнении в семье объявили кронпринц Хусейн и его жена, принцесса Раджва. Это будет их первый совместный ребенок. Первенец должен родиться уже летом.

К тому же стало известно о двух новых семьях украинского шоубиза. Сергей Мартынюк, солист группы "Фиолет", объявил о женитьбе с Екатериной Ващук, менеджером коллектива.

Для справки! Весной 2022 года у пары родился первенец – дочь Ева.

Более того, о женитьбе объявил актер Влад Никитюк. Он женился на актрисе Анне Гуляевой. Сейчас пара обошлась без громкого празднования, они только расписались, однако заверили, что свадьбе таки быть, однако чуть позже.

Без шокирующих новостей тоже не обошлось. Недавно в социальных сетях появились фотографии певицы Камалии, на которых видны следы физического насилия. На снимках певица предстала с видимыми синяками и кровью на лице и шее.

Фото Камалии с "побоями" / Фото из телеграмм-канала "Джокер"

Среди поклонников артистки возникли предположения, что ее бывший муж мог быть причастен к этому. Однако Камалия опровергла эти утверждения. Исполнительница защитила Захура, описав его как честного и порядочного человека, который осуждает насилие. К тому же звезда перед этим вышла в прямой эфир в тиктоке, где заверила, что она в безопасности и чувствует себя хорошо.

Напоследок отметим неутешительную и абсурдную для третьего года полномасштабного вторжения новость – стриминговая платформа Spotify на днях составила список 50 самых популярных песен в Украине. Возглавляет чарт трек "Да, я русский", который высмеивает Америку и восхваляет Россию. В голове не укладывается, что в 2024 году российский контент продолжает быть популярным в Украине.



Российский трек в топе Spotify / Скриншот с сайта

Просмотр и прослушивание российского контента – это его популяризация и финансирование российской армии, которая несет ответственность за ежедневные обстрелы Украины ракетами и шахедами, что приводит к гибели защитников и гражданского населения. К сожалению, это до сих пор понимают не все.