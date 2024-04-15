По словам Бадоева, дети его сопровождали на момент премьеры фильма "Долгие сутки" в Испании. Режиссер счастлив снова увидеть сына и дочь.

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Алан Бадоев встретился с детьми после разлуки

Как сообщил Алан, он не видел Бориса и Лолиту в течение четырех лет. Сначала препятствием был карантин из-за пандемии, а позже полномасштабная война в Украине. Из-за этого режиссеру пришлось поддерживать связь с детьми с помощью видеозвонков. Однако, по мнению Алана, интернет-общение никогда не заменит живое.

Я не видел своих детей вместе четыре года. Сначала ковид, потом война, поэтому приучился к общению через видеосвязь. Хотя для меня это как пить кофе без кофеина или танцевать на "тихой пати", где у каждого своя музыка в наушниках. Слишком новые и современные тенденции, они, скорее, выглядят "как настоящие", но не являются ими,

– поделился режиссер.

Заграницей, у Бадоева появилась возможность встретиться с Лолитой и Борисом. Кинорежиссер прибыл в Испанию, чтобы показать документальный фильм о войне в Украине "Долгие сутки". Он признался, что его дети вместе с ним ездят на показы и там его поддерживают.

Наконец мы вместе, на несколько дней. Дети сопровождали меня в кинопутешествии. Конечно, я наблюдал за нами. Старательно, каждая деталь важна. Сохранили ли мы наши обычаи, которые получили новые, где мы далеко друг от друга, а где близко,

– поделился Бадоев.

Что известно о детях Алана Бадоева