По словам Бадоева, дети его сопровождали на момент премьеры фильма "Долгие сутки" в Испании. Режиссер счастлив снова увидеть сына и дочь.
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Алан Бадоев встретился с детьми после разлуки
Как сообщил Алан, он не видел Бориса и Лолиту в течение четырех лет. Сначала препятствием был карантин из-за пандемии, а позже полномасштабная война в Украине. Из-за этого режиссеру пришлось поддерживать связь с детьми с помощью видеозвонков. Однако, по мнению Алана, интернет-общение никогда не заменит живое.
Я не видел своих детей вместе четыре года. Сначала ковид, потом война, поэтому приучился к общению через видеосвязь. Хотя для меня это как пить кофе без кофеина или танцевать на "тихой пати", где у каждого своя музыка в наушниках. Слишком новые и современные тенденции, они, скорее, выглядят "как настоящие", но не являются ими,
– поделился режиссер.
Заграницей, у Бадоева появилась возможность встретиться с Лолитой и Борисом. Кинорежиссер прибыл в Испанию, чтобы показать документальный фильм о войне в Украине "Долгие сутки". Он признался, что его дети вместе с ним ездят на показы и там его поддерживают.
Наконец мы вместе, на несколько дней. Дети сопровождали меня в кинопутешествии. Конечно, я наблюдал за нами. Старательно, каждая деталь важна. Сохранили ли мы наши обычаи, которые получили новые, где мы далеко друг от друга, а где близко,
– поделился Бадоев.
Что известно о детях Алана Бадоева
- Дочь и сын режиссера уже долгое время находятся за границей.
- 19-летняя Лолита заканчивает последний класс школы в Италии. Девушку ждет выбор направления и специальности для обучения в университете.
- В то же время сын Борис пошел в сферу кинематографа, как и его отец. Парень стал режиссером документального фильма об итальянских художниках прошлого века, которые исчезают. Кинокритики высоко оценили ленту и планируют показывать ее в итальянских университетах с просветительской целью.