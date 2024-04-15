За словами Бадоєва, діти його супроводжували на момент прем'єри фільму "Довга доба" в Іспанії. Режисер щасливий знову побачити сина та доньку.

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Алан Бадоєв зустрівся з дітьми після розлуки

Як повідомив Алан, він не бачив Бориса та Лоліту протягом чотирьох років. Спочатку перешкодою був карантин через пандемію, а пізніше повномасштабна війна в Україні. Через це режисерові довелося підтримувати зв'язок з дітьми за допомогою відеодзвінків. Однак, на думку Алана, інтернет-спілкування ніколи не замінить живе.

Я не бачив своїх дітей разом чотири роки. Спочатку ковід, потім війна, тож привчився до спілкування через відеозв'язок. Хоча для мене це як пити каву без кофеїну чи танцювати на "тихій паті", де в кожного своя музика в навушниках. Занадто нові і сучасні тенденції, вони, скоріше, мають вигляд "як справжні", але не є ними,

– поділився режисер.

Закордоном, у Бадоєва з'явилася можливість зустрітися з Лолітою та Борисом. Кінорежисер прибув до Іспанії, щоб показати документальний фільм про війну в Україні "Довга доба". Він зізнався, що його діти разом з ним їздять на покази і там його підтримують.

Нарешті ми разом, на декілька днів. Діти супроводжували мене в кіномандрівці. Звісно, я спостерігав за нами. Старанно, кожна деталь важлива. Чи зберегли ми наші звичаї, які здобули нові, де ми далеко одне від одного, а де близько,

– поділився Бадоєв.

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