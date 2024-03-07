Как Джейсон Стейтем, - Бадоев рассказал, как Макс Барских "дал пощечину" всему российскому режиму
Источник:В гостях у Гордона
Продюсер и режиссер Алан Бадоев высказался о своем подопечном Максе Барских. Он признался, что не ожидал его четкой позиции и действий в начале полномасштабной войны.
Алан Бадоев начал работать с Максом Барских с 2009 года. Тогда он понял, что это очень талантливый артист, у которого есть возможности для дальнейшего развития. В то же время режиссер не ожидал, как Барских как уязвимый человек поведет себя после 24 февраля.
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Как Барских дал пощечину России
Макс Барских – его в России не любят, и любят тоже. Все что произошло с Максом, это пощечина всему российскому шоу-бизнесу, режиму. Никто не думал, что он так поведет себя. Честно говоря, даже я не думал. Он записал первое видео-обращение, когда я спал. Это было его внутреннее. Человек, который не ведет в принципе социальные сети,
– поделился Алан Бадоев.
Продюсер рассказал, что за два года полномасштабного вторжения россияне воруют песни Макса Барских, переделывают его слова или музыку. Все потому, что в первые недели певец удалил треки с российских площадок.
"Война сбросила все маски. Оказался характер со стальными яйцами. Не было бы Макса, не знаю, где бы я был и куда бы меня занесло. Он проявил себя как Джейсон Стейтем. Я никогда в жизни не думал, что этот субтильный двухметровый парень может так жестко и конкретно вести себя", – заметил режиссер.
Алан Бадоев и Макс Барских / Фото из инстаграма Алана Бадоева
О ком Бадоев высказался в новом интервью
- Алан Бадоев также высказался о бывшей жене Жанне, которая продолжает работать для российского пропагандистского телевидения. Режиссер говорит, что не может дать конкретный комментарий, потому что и сам еще не общался с ней по поводу войны. Он не хочет начинать этот разговор первым.
- По мнению Алана Бадоева, артисты-предатели не верят в себя, а слушают только вождя. Режиссер считает, что они больше нигде не нужны, кроме России, и это самое неприятное слово, которое он может применить в отношении их.