20-летняя актриса "Очень странных дел" вышла замуж за сына Джона Бон Джови, – СМИ

Известная британская актриса Милли Бобби Браун вышла замуж. Ее избранником стал сын Джона Бон Джови Джейк.

Первые подозрения о женитьбе пары возникли еще несколько дней назад, когда папарацци сфотографировали пару во время прогулки и шоппинге в Хэмптоне. На фотографиях заметно, что на руках у влюбленных красуются обручальные кольца. Теперь эту информацию подтвердили инсайдеры.

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Что известно о тайной свадьбе Милли Бобби Браун и Джейка Бон Джови

Тайная церемония венчания молодоженов состоялась в минувшие выходные в узком кругу ближайших родственников и друзей. Однако, по слухам, пышное празднование для широкого круга гостей еще впереди. Якобы Бобби Браун и Бон Джови планируют провести еще одну роскошную церемонию бракосочетания этим летом.

Милли и Джейк тайно провозгласили свои обеты в Америке в минувшие выходные. Они планируют более масштабную церемонию в США несколько позже уже в этом году. Однако отныне они официально поженились и оформили соответствующие документы. Это было очень закрытое и очень романтическое событие в кругу самых близких из семьи,

– сообщил инсайдер.

В то же время пара пока не прокомментировали свое венчание.

Что известно об отношениях Милли Бобби Браун и Джейка Бон Джови