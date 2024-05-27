Сейчас пользователям из Украины ограничен доступ к странице Лирника в инстаграме. Однако Екатерина показала, как артист выглядит.
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Что известно о встрече Кузнецовой с Лирником
Екатерина с мужем Максимом и Антон с женой Мариной и их дочкой Марфой провели вместе время в Валенсии.
Встречи, которые согревают. Спасибо вам друзья. Люблю,
– отметила под фото актриса.
Екатерина Кузнецова с Антоном Лирником и их родными / Скриншот из инстаграм-сторис
Где сейчас Екатерина Кузнецова
- Когда 24 февраля 2022 года Россия начала широкомасштабное вторжение в Украину, актриса находилась в Испании, тогда как ее родные были в Киеве.
- После начала большой войны Кузнецова открыто осудила действия страны-террористки, назвав их геноцидом украинского народа.
- Демонстрируя непримиримую позицию, актриса отказалась от дальнейшего участия в любых российских кинопроектах. Вместо этого она переехала вместе со своим мужем-россиянином Максимом в Испанию, выбрав для проживания остров Тенерифе.
- Несмотря на это Екатерина продолжает поддерживать тесную связь с родиной. Недавно она даже приезжала в Киев.
Что известно об Антоне Лиринке и его позиции
- Юморист в начале полномасштабного вторжения был в России, поэтому его реакция была сдержанной – 24 февраля 2022 года он опубликовал в соцсетях картинку с призывом "остановить войну". Впоследствии Лирник обратился к своим российским подписчикам с просьбой искать правду, читая различные источники информации.
- В июне 2022 года Антон появился в Турции. Там он присоединился к выступлениям "хороших россиян" и сбору средств для украинских детей, пострадавших от войны.
- В начале 2023 года артист сообщил, что начал новую жизнь в Турции.