Сейчас пользователям из Украины ограничен доступ к странице Лирника в инстаграме. Однако Екатерина показала, как артист выглядит.

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Что известно о встрече Кузнецовой с Лирником

Екатерина с мужем Максимом и Антон с женой Мариной и их дочкой Марфой провели вместе время в Валенсии.

Встречи, которые согревают. Спасибо вам друзья. Люблю,

– отметила под фото актриса.



Екатерина Кузнецова с Антоном Лирником и их родными / Скриншот из инстаграм-сторис

Где сейчас Екатерина Кузнецова

Когда 24 февраля 2022 года Россия начала широкомасштабное вторжение в Украину, актриса находилась в Испании, тогда как ее родные были в Киеве.

После начала большой войны Кузнецова открыто осудила действия страны-террористки, назвав их геноцидом украинского народа.

Демонстрируя непримиримую позицию, актриса отказалась от дальнейшего участия в любых российских кинопроектах. Вместо этого она переехала вместе со своим мужем-россиянином Максимом в Испанию, выбрав для проживания остров Тенерифе.

Несмотря на это Екатерина продолжает поддерживать тесную связь с родиной. Недавно она даже приезжала в Киев.

Что известно об Антоне Лиринке и его позиции