Наразі користувачам з України обмежений доступ до сторінки Лірника в інстаграмі. Однак Катерина показала, який артист зараз має вигляд.

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Що відомо про зустріч Кузнєцової з Лірником

Катерина з чоловіком Максимом і Антон з дружиною Мариною та їхньою донькою Марфою провели разом час у Валенсії.

Зустрічі, які зігрівають. Спасибі вам друзі. Люблю,

– зазначила під фото акторка.



Катерина Кузнєцова з Антоном Лірником та їхніми рідними / Скриншот з інстаграм-сторіс

Де зараз Катерина Кузнєцова

Коли 24 лютого 2022 року Росія розпочала широкомасштабне вторгнення в Україну, акторка перебувала в Іспанії, тоді як її рідні були в Києві.

Після початку великої війни Кузнєцова відкрито засудила дії країни-терористки, назвавши їх геноцидом українського народу.

Демонструючи непримиренну позицію, акторка відмовилася від подальшої участі в будь-яких російських кінопроєктах. Натомість вона переїхала разом зі своїм чоловіком-росіянином Максимом до Іспанії, обравши для проживання острів Тенерифе.

Попри це Катерина продовжує підтримувати тісний зв'язок з батьківщиною. Нещодавно вона навіть приїжджала до Києва.

Що відомо про Антона Ліринка та його позицію