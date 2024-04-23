Пара была вместе на протяжении пяти лет. Поэтому известие о расставании Владимира с возлюбленной стало неожиданным.
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Почему Гладкий разошелся с девушкой
По словам актера, его экс-девушка живет в США. В то же время он строит карьеру и находится в Украине. Владимир поделился, что такое большое расстояние между парой сильно повлияло на качество отношений с Джулией.
К тому же у мужчины с девушкой разные взгляды на будущее. Экс-возлюбленная Владимира хочет в дальнейшем оставаться в США, а он сам – в родной Украине.
Моя бывшая девушка уехала в США. По сути, расстояние и время разрушили наши отношения. Но самое главное – это видение своей жизни. Она хочет жить в Америке, а я – в Украине,
– признался актер.
Владимир Гладкий с экс-возлюбленной / Фото из инстаграмма актера
Что известно об отношениях Гладкого с Джулией
- Пара была вместе почти в течение шести лет.
- В июне 2023 года Владимир с Джулией отметили пятую годовщину отношений.
- С началом полномасштабного вторжения актер продолжил дальше строить карьеру в Украине, в то же время Джулия уехала в США. Там девушка занимается созданием короткометражных фильмов и гримерным делом.