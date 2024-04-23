Пара была вместе на протяжении пяти лет. Поэтому известие о расставании Владимира с возлюбленной стало неожиданным.

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Почему Гладкий разошелся с девушкой

По словам актера, его экс-девушка живет в США. В то же время он строит карьеру и находится в Украине. Владимир поделился, что такое большое расстояние между парой сильно повлияло на качество отношений с Джулией.

К тому же у мужчины с девушкой разные взгляды на будущее. Экс-возлюбленная Владимира хочет в дальнейшем оставаться в США, а он сам – в родной Украине.

Моя бывшая девушка уехала в США. По сути, расстояние и время разрушили наши отношения. Но самое главное – это видение своей жизни. Она хочет жить в Америке, а я – в Украине,

– признался актер.



Владимир Гладкий с экс-возлюбленной / Фото из инстаграмма актера

Что известно об отношениях Гладкого с Джулией