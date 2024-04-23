Пара була разом протягом п'яти років. Тому звістка про розставання Володимира з коханою стала неочікуваною.

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Чому Гладкий розійшовся з дівчиною

За словами актора, його ексдівчина живе в США. Водночас він будує кар'єру та перебуває в Україні. Володимир поділився, що така велика відстань між парою сильно вплинула на якість стосунків з Джулією.

До того ж у чоловіка з дівчиною різні погляди на майбутнє. Екскохана Володимира хоче надалі залишатися в США, а він сам – в рідній Україні.

Моя колишня дівчина поїхала до США. По суті, відстань та час зруйнували наші стосунки. Але найголовніше – це бачення свого життя. Вона хоче жити в Америці, а я – в Україні,

– зізнався актор.



Володимир Гладкий з екскоханою / Фото з інстаграму актора

Що відомо про стосунки Гладкого з Джулією