Девушка к тому же имеет собственный бренд украшений. С Юрием они вместе еще с 2019 года.

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Фелипенко поделился, что они с Екатериной давно планировали пожениться, однако война и вступление мужа в армию несколько ускорили это решение.

Возможно, война в определенном плане подтолкнула нас к этому шагу. Но мы и до войны думали о женитьбе. Это мой человек, это мой пазлик, это моя вторая половинка. Или первая (смеется – 24 Канал). Поскольку у меня нет родственников – ни родителей, ни сестер, ни братьев, то когда, не дай бог, со мной что-то случится, у нее будет полный доступ ко мне. Так все устроено официально. Но это уже второстепенная причина. Самое важное и самое ценное – я ее люблю, а она любит меня,

– рассказал защитник.

Военный также показал фотографию с любимой возле ЗАГСа в Харькове.



Юрий Фелипенко с женой / Фото с сайта Kp.ua

Что известно об отношениях Юрия Фелипенко и Екатерины Мотрич

История любви актера и блогера началась пять лет назад. Интересно, что инициатором знакомства стала именно девушка. Посетив несколько спектаклей с участием Юрия, Екатерина решилась написать ему и пригласить на свидание.



Екатерина Мотрич показала первое СМС к Юрию Фелипенко / Скриншот из видео на ютуб-канале "Эбаут"

Их первая встреча длилась восемь часов – пара гуляла по улицам Киева.

Однако путь к счастью не был простым. По словам Мотрич, пара несколько раз расходились и сходились снова. Однажды разрыв длился восемь месяцев, в течение которых они вообще не общались. Однако после откровенного разговора им удалось преодолеть все недоразумения.

Предложение любимой Фелипенко сделал во время встречи в Харькове. На то время актер был мобилизован на фронт, а Екатерина приехала его навестить. Как рассказывает Юрий, все произошло неожиданно.

У меня как раз выпало несколько не слишком загруженных дней, поэтому я мог прогуляться с ней, побыть вместе. Это произошло прямо перед дверью ЗАГСа. Мы зашли в ближайший ювелирный магазин, купили кольца и расписались. Поскольку я теперь военный, мы смогли расписаться без очереди,

– поделился защитник.