Девушка к тому же имеет собственный бренд украшений. С Юрием они вместе еще с 2019 года.
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Фелипенко поделился, что они с Екатериной давно планировали пожениться, однако война и вступление мужа в армию несколько ускорили это решение.
Возможно, война в определенном плане подтолкнула нас к этому шагу. Но мы и до войны думали о женитьбе. Это мой человек, это мой пазлик, это моя вторая половинка. Или первая (смеется – 24 Канал). Поскольку у меня нет родственников – ни родителей, ни сестер, ни братьев, то когда, не дай бог, со мной что-то случится, у нее будет полный доступ ко мне. Так все устроено официально. Но это уже второстепенная причина. Самое важное и самое ценное – я ее люблю, а она любит меня,
– рассказал защитник.
Военный также показал фотографию с любимой возле ЗАГСа в Харькове.
Юрий Фелипенко с женой / Фото с сайта Kp.ua
Что известно об отношениях Юрия Фелипенко и Екатерины Мотрич
- История любви актера и блогера началась пять лет назад. Интересно, что инициатором знакомства стала именно девушка. Посетив несколько спектаклей с участием Юрия, Екатерина решилась написать ему и пригласить на свидание.
Екатерина Мотрич показала первое СМС к Юрию Фелипенко / Скриншот из видео на ютуб-канале "Эбаут"
- Их первая встреча длилась восемь часов – пара гуляла по улицам Киева.
- Однако путь к счастью не был простым. По словам Мотрич, пара несколько раз расходились и сходились снова. Однажды разрыв длился восемь месяцев, в течение которых они вообще не общались. Однако после откровенного разговора им удалось преодолеть все недоразумения.
- Предложение любимой Фелипенко сделал во время встречи в Харькове. На то время актер был мобилизован на фронт, а Екатерина приехала его навестить. Как рассказывает Юрий, все произошло неожиданно.
У меня как раз выпало несколько не слишком загруженных дней, поэтому я мог прогуляться с ней, побыть вместе. Это произошло прямо перед дверью ЗАГСа. Мы зашли в ближайший ювелирный магазин, купили кольца и расписались. Поскольку я теперь военный, мы смогли расписаться без очереди,
– поделился защитник.
- Актер отметил, что они оба понимали, что этот момент наступит, просто ждали удобного случая. Он также добавил, что в тот день много молодых военных женились, что его очень утешило.
- Стоит добавить, что уже на следующий день после бракосочетания Юрий вернулся на боевые позиции. Он служит в батальоне ударных БпАК "Ахиллес" 92-й ОШБр.