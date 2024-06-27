Дівчина до того ж має власний бренд прикрас. З Юрієм вони разом ще з 2019 року.

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Феліпенко поділився, що вони з Катериною давно планували одружитися, проте війна й вступ чоловіка у військо дещо прискорили це рішення.

Можливо, війна у певному плані підштовхнула нас до цього кроку. Але ми й до війни думали про одруження. Це моя людина, це мій пазлик, це моя друга половинка. Чи перша (сміється – 24 Канал). Оскільки в мене немає родичів – ані батьків, ані сестер, ані братів, то коли, не дай боже, зі мною щось трапиться, у неї буде повний доступ до мене. Так все влаштовано офіційно. Але це вже другорядна причина. Найважливіше та найцінніше – я її люблю, а вона любить мене,

– розповів захисник.

Військовий також показав світлину з коханою біля РАЦСу в Харкові.



Юрій Феліпенко з дружиною / Фото з сайту Kp.ua

Що відомо про стосунки Юрія Феліпенка та Катерини Мотрич

Історія кохання актора та блогерки розпочалася п'ять років тому. Цікаво, що ініціаторкою знайомства стала саме дівчина. Відвідавши кілька вистав за участю Юрія, Катерина наважилася написати йому та запросити на побачення.



Катерина Мотрич показала перше СМС до Юрія Феліпенка / Скриншот з відео на ютуб-каналі "Ебаут"

Їхня перша зустріч тривала вісім годин – пара гуляла вулицями Києва.

Проте шлях до щастя не був простим. За словами Мотрич, пара кілька разів розходилися та сходилися знову. Одного разу розрив тривав вісім місяців, протягом яких вони взагалі не спілкувалися. Однак після відвертої розмови їм вдалося подолати всі непорозуміння.

Пропозицію коханій Феліпенко зробив під час зустрічі в Харкові. На той час актор був мобілізований на фронт, а Катерина приїхала його відвідати. Як розповідає Юрій, все сталося несподівано.

У мене саме випало кілька не надто завантажених днів, тож я міг прогулятися з нею, побути разом. Це сталося прямо перед дверима РАГСу. Ми зайшли до найближчого ювелірного магазину, купили обручки й розписалися. Оскільки я тепер військовий, ми змогли розписатися без черги,

– поділився захисник.