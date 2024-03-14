Фильм “20 дней в Мариуполе” стал настоящей сенсацией не только в истории украинского, но и мирового кинематографа. Документальная картина Мстислава Чернова одержала победу не только на BAFTA, но и завоевала первый для Украины Оскар. По словам актера Александра Рудинского, это вполне логично, что фильм получил столько наград.

К слову Оля Цибульская прокомментировала, почему из Оскара вырезали триумф "20 дней в Мариуполе"

Рецензия Александра Рудинского на фильм "20 дней в Мариуполе"

Как замечает 27-летняя звезда исторического сериала "Носорог", нужно быть слишком черствым, чтобы тебя не поразила эта картина. Поэтому и киноиндустрия не осталась в стороне. Да и сам режиссер Мстислав Чернов, убежден Рудинский, завораживает с первых секунд. Именно поэтому его речи голливудские звезды слушают в абсолютной тишине.

"Попасть в шортлист Оскара художественному фильму очень сложно, проще – документальному. Лента "20 дней в Мариуполе" фиксировала все те страшные события. Поэтому надо быть конченым отморозком, чтобы тебя не шокировала эта история. Просто нажми плей. Уже первые кадры тебе дадут хорошую пощечину, что ты не сможешь выключить. Или же выключишь, ведь дальше смотреть очень трудно. Поэтому все награды документальной ленты – это самый громкий голос, который только может быть сейчас", – резюмировал Александр.

Интервью с Александром Рудинским у Маши Ефросининой – смотреть онлайн видео:

Что известно о ленте "20 дней в Мариуполе"