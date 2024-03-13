Певица Оля Цибульская опубликовала видео, в котором прокомментировала то, что из международной телетрансляции Оскара вырезали награждение украинской команды. Так певица намекнула, что все из-за засилья российской пропаганды.
К слову Внутри уже дыра, – Ефросинина о том, что из Оскара вырезали победу "20 дней в Мариуполе"
Оля Цибульская о культуре и "20 дней в Мариуполе"
Исполнительница отметила, что сейчас культура актуальна. Она "готова ссориться до пены изо рта" с теми людьми, которые утверждают обратное.
Как вы думаете, почему вчера из международной телеверсии Оскар вырезали момент, когда украинскому фильму "20 дней в Мариуполе" дали награду? Как вы думаете, почему сосед делает все для того, чтобы в культурном поле, на культурной площадке не было нас?
– задает вопрос Цибульская.
Певица подчеркивает, что когда нет культуры – нет народа. Поэтому она подчеркнула важность финансировать сферу культуры во время войны.
"Я за то, чтобы тратить деньги на культуру. Потому что это говорит о том, что здесь есть народ с идентичностью. И он точно знает, кто он, знает, откуда он и куда он идет", – считает Цибульская.
Оля Цибульская о культуре: видео
Из Оскара вырезали награждение украинского фильма
- После гордости за первый Оскар для Украины поступили и неоднозначные новости. Стало известно, что из международной сокращенной телевизионной версии Оскара вырезали эпизод награждения фильма "20 дней в Мариуполе". Этой номинации не показали зрителям. В то же время в прошлом году нашли время для награждения фильма о Навальном.
- В Disney Entertainment заявили, что это произошло из-за временных ограничений, которые предусматривает короткая версия шоу на 90 минут. Об отсутствии этой и других номинаций договорились заранее.
- Нацсовет Украины остался недоволен объяснением и отправил официальное обращение к руководству компании Walt Disney. Представители просят создать другую международную версию видео церемонии Оскар.