Фільм "20 днів у Маріуполі" став справжньою сенсацію не лише в історії українського, але й світового кінематографа. Документальна картина Мстислава Чернова здобула перемогу не лише на BAFTA, але й виборола перший для України Оскар. За словами актора Олександра Рудинського, це цілком логічно, що фільм отримав стільки нагород.

До слова Оля Цибульська прокоментувала, чому з Оскара вирізали тріумф "20 днів у Маріуполі"

Рецензія Олександра Рудинського на фільм "20 днів у Маріуполі"

Як зауважує 27-річна зірка історичного серіалу "Носорога", потрібно бути занадто черствим, аби тебе не вразила ця картина. Тому й кіноіндустрія не залишилася осторонь. Та й сам режисер Мстислав Чернов, переконаний Рудинський, зачаровує з перших секунд. Саме тому його промови голлівудські зірки слухали в абсолютній тиші.

"Потрапити до шортлиста Оскара художньому фільму дуже складно, простіше – документальному. Стрічка "20 днів у Маріуполі" фіксувала всі ті страшні події. Тому треба бути конченим відморозком, щоб тебе не шокувала ця історія. Просто натисни плей. Уже перші кадри тобі дадуть хорошого ляпаса, що ти не зможеш вимкнути. Або ж таки вимкнеш, адже далі дивитися дуже важко. Тому всі нагороди документальної стрічки – це найголосніший голос, який лише може бути зараз", – резюмував Олександр.

Інтерв'ю з Олександром Рудинським у Маші Єфросиніної – дивитися онлайн відео:

Що відомо про стрічку "20 днів у Маріуполі"