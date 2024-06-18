Чергова цинічна ідея: росіяни знову зазіхають на готель Софії Ротару у Криму

Окупанти у Криму знову заговорили про готель Софії Ротару, який хочуть відібрати. З нього хочуть зробити шпиталь для російських загарбників, яких поранили на війні.

Російські пропагандистські ЗМІ обговорюють чергову цинічну ідею щодо майна українців в тимчасово окупованому Криму, пише Show 24. Цього разу хочуть загарбати готель "Вілла Софія", що належить Софії Ротару.

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Активісти "Ветеранів Росії" звернулися до Генпрокуратури країни-агресора з проханням подати позов про вилучення готелю. Софію Ротару звинуватили в тому, начебто вона придбала будинок з порушенням закону. Свої вимоги вони аргументують політичною позицією співачки й тим, що вона підтримує ЗСУ.

У пропагандистських телеграм-каналах вказують, що "Віллу Софію" хочуть переобладнати у шпиталь і санаторій для російських військовослужбовців, яких поранили на війні проти України. Це питання обговорюється вже близько трьох місяців.

Загарбники зазіхають на майно Ротару