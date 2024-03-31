Смерть менеджера Приходько, таємний роман Полякової: головні події тижня в шоубізнесі

Цього тижня в українському та світовому шоубізі сталося кілька важливих подій. Влад Міцкевич наробив шуму заявою про роман з Олею Поляковою, а на концерті Анастасії Приходько сталась трагедія.

Show 24 розповість детальніше про всі найважливіші події, що сталися цього тижня. Це скандали навколо українських зірок, новини Євробачення і не тільки.

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Євробачення-2024: номер України та голосування в Дії

Нарешті відомо, під яким номером виступлять представниці України на Євробаченні – alyona alyona та Jerry Heil. Згідно з жеребкуванням, вони виступлять у першому півфіналі пісенного конкурсу під номером 5. Тоді як першою Євробачення відкриватиме співачка з Кіпру Силія Капсіс з композицією Liar.

Натомість в Україні обирають Національне журі на Євробачення. У Дії визначаться п'ятеро представників, які оцінюватимуть інших учасників конкурсу. У списку кандидатів музичні журналісти, продюсери, співаки. Голосування триває до 1 квітня.

Підтримка Кейт Міддлтон

Чарльз ІІІ та Кейт Міддлтон продовжують лікуватися від раку. Діагноз принцеси Кетрін став цілковитим шоком для всього світу та Великої Британії зокрема. Як пишуть інсайдери, навіть вона сама була спустошена через хворобу. Багато хто став висловлювати співчуття та бажати швидкого одужання для Кейт Міддлтон.

Батьки принцеси підтримують доньку та створили "захисний щит" для неї та її дітей. Керол та Майкл об'єдналися і всіляко сприяють одужанню Кетрін.

підтримують доньку та створили "захисний щит" для неї та її дітей. Керол та Майкл об'єдналися і всіляко сприяють одужанню Кетрін. Сара Фергюсон , яка теж бореться з раком, висловила підтримку принцесі Уельській: "Як людина, яка останніми місяцями сама боролася з раком, я сповнена захоплення тим, як вона публічно розповіла про свій діагноз, і знаю, що це принесе величезну користь для підвищення обізнаності".

, яка теж бореться з раком, висловила підтримку принцесі Уельській: "Як людина, яка останніми місяцями сама боролася з раком, я сповнена захоплення тим, як вона публічно розповіла про свій діагноз, і знаю, що це принесе величезну користь для підвищення обізнаності". Слова підтримки висловила 8-річна Міла Снеддон, яку Кейт підтримувала два роки тому. Дівчинці вдалося побороти рак. "Вона буде хороброю, тому що я була хороброю, і вона буде боротися з цим, як і я", – сказала Міла.

Помер концертний директор Анастасії Приходько

25 березня співачка Анастасія Приходько мала концерт у Трускавці. Під час виступу сталася трагедія – помер її концертний директор.

Концерт добігав кінця, як Григорію раптово стало погано. Поки Приходько чекала на швидку, реаніматолог з Києва, який був у залі, намагався врятувати чоловіка. Наразі відомо, що менеджер артистки помер від обширного інфаркту.

Перший раз вирішили їхати потягом, перший раз ми їхали окремо від Григорія, перший раз ми пересувались на його авто в Трускавці, перший раз ми мали їхати до дому самі… Виявилось все це було востаннє…

– розповіла співачка про фатальний концерт.

Влад Міцкевич наробив шуму навколо Полякової

Вночі учасник "МастерШеф" опублікував фото, на яких цілується зі співачкою Олею Поляковою. У відео він заявив, що у них був роман, який тривав рік. Влад Міцкевич вирішив розсекретити цю інформацію, коли порвав з зіркою.



Влад Міцкевич та Оля Полякова / Фото з інстаграм-сторіз

Згодом кухар видалив усі фото й відео, а зранку попросив вибачення. Він заявив, що був у стані алкогольного сп'яніння, через що у нього "зірвало дах". За словами Міцкевича, він посварився з Поляковою через фінанси і захотів їй помститися такими діями.

Оля Полякова лаконічно відреагувала на заяви про роман з кулінаром: "Нема чого тут побрехеньки усіляких п'яниць писати".

Інтерв'ю Софії Шамії – "Міс України 2023"

Представниця України на престижному конкурсі краси "Міс Світу 2023" дала інтерв'ю для Show 24 та розповіла про свою участь, підтримку України, труднощі, конкуренцію та плани на майбутнє.

Софія Шамія поділилась, що відчувала підтримку учасниць "Міс Світу", а особливо подружилась з представницями Греції та Фінляндії.

"Моя місія була сказати про Україну на сцені і я щаслива, що мала цю можливість. Всі інші дрібні негаразди, які зустрічались, здаються абсолютно невагомими і я рада повернутись додому, наповненою силами та енергією, щоб продовжити свою діяльність", – розповіла Софія Шамія.