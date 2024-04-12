Був багатодітним батьком та символом креативу: помер відомий модельєр Роберто Каваллі

Відомий італійський дизайнер Роберто Каваллі помер у Флоренції на 84-му році життя після тривалої хвороби. У модельєра було шість дітей.

Роберто Каваллі, чиє ім'я стало синонімом розкоші та інновацій у світі високої моди, помер 12 квітня у своєму рідному місті, оточений родиною та близькими. Його наймолодший син Гіоргіо, якому було лише трохи більше як рік, тепер залишився без батька.

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Символ креативності та стилю

Каваллі, який почав свій шлях у моді ще у юному віці, заснував власний бренд у 1970 році. Його колекції завжди вирізнялися сміливістю та екстравагантністю, від довгих суконь з прозорими елементами до розкішних хутряних виробів.

У 2015 році, після продажу бренду, Каваллі відійшов від справ, присвятивши себе особистому життю.

Водночас важливо, що його творчість не обмежувалася одягом. У 1998 році він запустив молодіжну лінію, зокрема аксесуарів та парфумерії, Just Cavalli. А у 2012 році світ побачила колекція Roberto Cavalli Home, яку представили на виставці Salone del Mobile.

За останні тижні стан здоров'я Каваллі різко погіршився, і, попри всі зусилля лікарів, він покинув цей світ, залишивши після себе величезну спадщину у світі моди та безліч шанувальників таланту по всьому світу.

Життя та кар'єра Роберто Каваллі були прикладом невгамовної праці та пошуку нових ідей. Його внесок у модну індустрію неможливо переоцінити, а його ім'я назавжди залишиться в історії як символ епохи, що відзначилася яскравими та неповторними творами.

Роберто Каваллі народився та виріс у Флоренції – місті, яке він любив і яке надихало його на творчість. Його дідусь, Джузеппе Россі, був відомим художником, а батько, Джорджо, був убитий нацистами у 1944 році. Саме на його честь назвали наймолодшого сина дизайнера.

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Згадаємо, що на початку березня 2024 року в США померла ікона моди Айріс Апфель. Їй було 102 роки, у серпні мало б виповнитись 103. Народилася модель та дизайнерка в сім'ї єврейських іммігрантів, розпочала кар'єру в журналі Women's Wear Daily, після заміжжя заснувала власну текстильну компанію Old World Weavers.