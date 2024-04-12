Був багатодітним батьком та символом креативу: помер відомий модельєр Роберто Каваллі
Джерело:La Repubblica
Відомий італійський дизайнер Роберто Каваллі помер у Флоренції на 84-му році життя після тривалої хвороби. У модельєра було шість дітей.
Роберто Каваллі, чиє ім'я стало синонімом розкоші та інновацій у світі високої моди, помер 12 квітня у своєму рідному місті, оточений родиною та близькими. Його наймолодший син Гіоргіо, якому було лише трохи більше як рік, тепер залишився без батька.
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Символ креативності та стилю
Каваллі, який почав свій шлях у моді ще у юному віці, заснував власний бренд у 1970 році. Його колекції завжди вирізнялися сміливістю та екстравагантністю, від довгих суконь з прозорими елементами до розкішних хутряних виробів.
У 2015 році, після продажу бренду, Каваллі відійшов від справ, присвятивши себе особистому життю.
Водночас важливо, що його творчість не обмежувалася одягом. У 1998 році він запустив молодіжну лінію, зокрема аксесуарів та парфумерії, Just Cavalli. А у 2012 році світ побачила колекція Roberto Cavalli Home, яку представили на виставці Salone del Mobile.
- За останні тижні стан здоров'я Каваллі різко погіршився, і, попри всі зусилля лікарів, він покинув цей світ, залишивши після себе величезну спадщину у світі моди та безліч шанувальників таланту по всьому світу.
- Життя та кар'єра Роберто Каваллі були прикладом невгамовної праці та пошуку нових ідей. Його внесок у модну індустрію неможливо переоцінити, а його ім'я назавжди залишиться в історії як символ епохи, що відзначилася яскравими та неповторними творами.
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Згадаємо, що на початку березня 2024 року в США померла ікона моди Айріс Апфель. Їй було 102 роки, у серпні мало б виповнитись 103. Народилася модель та дизайнерка в сім'ї єврейських іммігрантів, розпочала кар'єру в журналі Women's Wear Daily, після заміжжя заснувала власну текстильну компанію Old World Weavers.