За своє життя вона стала відомою моделлю, дизайнеркою інтер'єру, колекціонеркою одягу і ювелірних прикрас. Крім того, Айріс – успішна бізнеследі.

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Айріс Апфель відійшла у вічність

Сумну звістку повідомив представник знаменитості Стю Лозер. Відома модель померла у своєму будинку в Палм-Біч, штат Флорида. В серпні цього року Апфель мало виповнитись 103 роки.

Кар'єра Айріс Апфель