За своє життя вона стала відомою моделлю, дизайнеркою інтер'єру, колекціонеркою одягу і ювелірних прикрас. Крім того, Айріс – успішна бізнеследі.
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Айріс Апфель відійшла у вічність
Сумну звістку повідомив представник знаменитості Стю Лозер. Відома модель померла у своєму будинку в Палм-Біч, штат Флорида. В серпні цього року Апфель мало виповнитись 103 роки.
Кар'єра Айріс Апфель
- Модель народилася в сім'ї єврейських іммігрантів 29 серпня 1921 року.
- Айріс Баррелл розпочала свою кар'єру в журналі Women's Wear Daily. Вона також працювала з дизайнером інтер'єрів Еліоном Джонсоном та ілюстратором Робертом Гудменом.
- У 1948 році дівчина вийшла заміж за Карла Апфеля, а в 1950 році подружжя заснувало власну текстильну компанію Old World Weavers, що спеціалізувалася на реставрації антикварних тканин.
- Недавно модель стала обличчям нової кампанії косметичного бренду MAC, просуваючи ідею "краси поза віком". Крім того, вона поринула у світ ювелірного дизайну, запустивши власну лінію Iris Apfel Jewelry.
- Також відомо, що Апфель співпрацювала з Harper's Bazaar, L'Officiel, Elle та Vogue.