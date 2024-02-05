Мовиться про молодшого сина Чарльза III – принца Гаррі. Наразі герцог Сассекський проживає у Сполучених Штатах разом зі своєю дружиною Меган Маркл та сином Арчі.

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Принц Гаррі приїде до батька у Лондон

Журналісти британського видання The Guardian, з посиланням на джерела близькі до герцога Сассекського, зазначили, що найближчими днями принц Гаррі вирушить до Великої Британії, щоб побачитися з королем Чарльзом.

Найближчими днями він поїде до Великої Британії, щоб побачитися з Його Величністю,

– повідомило джерело, близьке до Гаррі.

Джерело також повідомило, що герцог Сассекський поговорив з королем про його діагноз раку та незабаром поїде до Лондона, щоб побачити його.

У Британії бажають швидкого одужання королю

На новину про хворобу короля відреагував у соцмережі Х британський прем'єр-міністр Ріші Сунак. Він сказав, що вся країна бажає королю якнайшвидшого одужання.

У мене немає жодних сумнівів, що він (король Чарльз III – 24 Канал) повністю одужає найближчим часом,

– заявив він.

Якнайшвидшого одужання Карлу III побажав і перший міністр Шотландії Хамза Юсаф. Він написав, що молиться за ЇЇ Величність королеву Каміллу та інших членів королівської родини "в цей непростий для них час".

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