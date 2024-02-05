Мовиться про молодшого сина Чарльза III – принца Гаррі. Наразі герцог Сассекський проживає у Сполучених Штатах разом зі своєю дружиною Меган Маркл та сином Арчі.
До теми Чарльз III покинув лікарню та з'явився на публіці: перше фото короля після операції
Принц Гаррі приїде до батька у Лондон
Журналісти британського видання The Guardian, з посиланням на джерела близькі до герцога Сассекського, зазначили, що найближчими днями принц Гаррі вирушить до Великої Британії, щоб побачитися з королем Чарльзом.
Найближчими днями він поїде до Великої Британії, щоб побачитися з Його Величністю,
– повідомило джерело, близьке до Гаррі.
Джерело також повідомило, що герцог Сассекський поговорив з королем про його діагноз раку та незабаром поїде до Лондона, щоб побачити його.
У Британії бажають швидкого одужання королю
На новину про хворобу короля відреагував у соцмережі Х британський прем'єр-міністр Ріші Сунак. Він сказав, що вся країна бажає королю якнайшвидшого одужання.
У мене немає жодних сумнівів, що він (король Чарльз III – 24 Канал) повністю одужає найближчим часом,
– заявив він.
Якнайшвидшого одужання Карлу III побажав і перший міністр Шотландії Хамза Юсаф. Він написав, що молиться за ЇЇ Величність королеву Каміллу та інших членів королівської родини "в цей непростий для них час".
У Чарльза III виявили рак
- У Букінгемському палаці 5 лютого зробили разючу заяву стосовно здоров'я короля Чарльза III. У британського монарха діагностували рак.
- Представники Букінгемського палацу також наголосили, що Його Величність розпочав лікування, протягом якого лікарі порадили йому відкласти публічні обов'язки. Однак король Чарльз і надалі займатиметься державними справами та офіційними документами.
- Варто зазначити, що лише 30 січня короля Чарльза побачили публічно вперше після того, як його госпіталізували та прооперували. У британського монарха виявили збільшення простати.