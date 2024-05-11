На тлі скандалу з нідерландцем: призупинено голосування для "Решти світу" на Євробаченні-2024
Джерело:esc.vote
Розслідування щодо фізичної сутички представника Нідерландів на Євробаченні-2024 з оператором конкурсу продовжується. Втім, через це організатори призупинили голосування для однієї з категорій глядачів.
11 травня відбудеться гранд-фінал конкурсу Євробачення-2024. Голосування для країн Європи та Австралії розпочнеться з початком виступу першого номеру.
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Для "Решти світу" голосування призупинено
У день гранд-фіналу організатори повідомили про неможливість голосування за учасників конкурсу категорії "Решта світу", яку впровадили цьогоріч.
Глядачі, які не живуть у країнах Європи або в Австралії могли віддати свій бал за фаворитів до початку фіналу, однак тепер у них це не вийде. Водночас невідомо, коли знову з'явиться можливість голосувати у категорії "Решта світу". Втім, організатори вибачилися за виникнені незручності.
"Решта світу" поки не може голосувати за фаворитів / Скриншот з сайту
Що відомо про можливу дискваліфікацію нідерландця Кляйна
- Європейський мовник повідомив, що Йоста Кляйна відсторонили від генеральної репетиції через "інцидент" після прогону "параду прапорів".
- Учасник потрапив у фізичну сутичку з оператором конкурсу, за що Кляйна можуть дискваліфікувати з Євробачення.
- Водночас Йост не був присутнім на концерті для національних журі, де ті заздалегідь виставляють свої бали. Виконавця будуть оцінювати за виступом у півфіналі, якщо його таки допустять до гранд-фіналу.
- Європейський мовник веде розслідування, за рішенням якого буде визначена доля щодо виступу Кляйна 11 травня.