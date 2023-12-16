Також вплинути на смерть актора могли "ішемічна хвороба серця, вплив бупренорфіну та подальше утоплення". Такими речовинами лікують опіоїдні розлади.

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Стала відома причина смерті Меттью Перрі

Судово-медична експертиза Лос-Анджелеса оприлюднила звіт, у якому повідомила про позитивний результат на кетамін у крові актора. Кетамін використовують для лікування депресії, ПТСР та інших психічних хвороб.

При високих рівнях кетаміну, виявлених у його посмертних зразках крові, основні летальні наслідки були б як від надмірної стимуляції серцево-судинної системи, так і від пригнічення дихання,

– йдеться у звіті.

Повідомляється що Перрі проходив "інфузійну терапію кетаміном для лікування депресії та тривоги". Актор закінчив лікування цим засобом за півтора тижня до смерті. За словами фахівців, "кетамін в організмі актора на момент смерті не міг бути результатом цієї інфузійної терапії", тому що період напіврозпаду речовини – максимум 3 – 4 години.

Сам кетамін слугує як анестетик. Також ним лікують важку депресію, тривогу та суїцидальні думки. Однак, він може викликати "галюцинаторні та психоделічні ефекти".

Тому експерти дійшли до висновку, що Меттью Перрі помер через "невідомий спосіб вживання кетаміну". Водночас у крові актора не виявили алкоголю, метамфетаміну, кокаїну, героїну або фентанілу.

Ще одним фактором, що викликало смерть Перрі стало утоплення.

Через ймовірність занурення в басейн, коли він втрачав свідомість,

– зазначають у звіті.

Відомо, що Меттью Перрі помер 28 жовтня в його будинку в районі Лос-Анджелеса. Помічник знайшов нерухоме тіло Метью у басейні після того, як повернувся додому з виконання доручень.