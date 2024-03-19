Зрадниця Регіна Тодоренко отримала громадянство Росії, – ЗМІ

Українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка зрадила рідну країну, отримала російське громадянство. Що цікаво, сталося це якраз напередодні "виборів" президента в країні-терористці.

Тож, ймовірно, що Z-патріотка, котра замовчує криваву війну в рідній країні, вже проголосувала за Володимира Путіна. Нещодавно своїм російським паспортом похизувалася ще одна запроданка Таїсія Повалій.

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Як Регіна Тодоренко отримала російський паспорт

Пропагандистські ЗМІ повідомляють, що підставою для цього став шлюб телеведучої з громадянином Росії Владом Топаловим та безперервне проживання у країні.

Водночас сама Регіна поки не підтвердила цю інформацію.

Що відомо про Регіну Тодоренко та її позицію щодо війни