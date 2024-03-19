Зрадниця Регіна Тодоренко отримала громадянство Росії, – ЗМІ
19 березня 2024, 13:59Читать новость на русском
Українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка зрадила рідну країну, отримала російське громадянство. Що цікаво, сталося це якраз напередодні "виборів" президента в країні-терористці.
Тож, ймовірно, що Z-патріотка, котра замовчує криваву війну в рідній країні, вже проголосувала за Володимира Путіна. Нещодавно своїм російським паспортом похизувалася ще одна запроданка Таїсія Повалій.
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Як Регіна Тодоренко отримала російський паспорт
Пропагандистські ЗМІ повідомляють, що підставою для цього став шлюб телеведучої з громадянином Росії Владом Топаловим та безперервне проживання у країні.
Водночас сама Регіна поки не підтвердила цю інформацію.
Що відомо про Регіну Тодоренко та її позицію щодо війни
- Уродженка Одеси з 2016 року живе в Москві.
- У 2019 році вона вийшла заміж за російського співака Влада Топалова. У подружжя народилося двоє синів, яких вони назвали Михайло і Мирослав.
- Телеведуча з 2014 року уникала обговорення російсько-української війни. Лише в одному з інтерв'ю вона порушила мовчання, заявивши, що вважає за краще триматися далі від політики.
- Після 24 лютого 2022 року зрадниця почала поширювати неоднозначні меседжі про мир і любов, відмовляючись називати ім'я країни-агресорки, якою є Росія.
- Тодоренко продовжує свою роботу на пропагандистському телебаченні, щоб заробляти криваві рублі та фінансувати закупівлю ракет, які запускаються в Україну. Також вона знялася у фільмі разом із сербським актором Мілошем Биковичем, який відомий своєю підтримкою Росії.
- До того ж Z-патріотка часто хизується своїм "лакшері" відпочинком за кордоном, коли її рідне місто обстрілюють російські військові.