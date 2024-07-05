Раміна Есхакзай заявила, що всиновить підлітка з Маріуполя, якого примусово вивезли до Росії

Блогерка Раміна Есхакзай вже зізнавалася, що готова стати мамою. Тепер вона заявила про те, що хоче всиновити Пилипа Головню – хлопця з Маріуполя, якого незаконно вивезли до Росії.

Про це Раміна Есзакзай повідомила у розмові з Богданом Єрмохіним, якого вдалося повернути до України. Хлопець розповів, що з Пилипом він познайомився у школі в Маріуполі.

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Богдана, Пилипа та ще двох хлопців незаконно депортували до Росії. Хлопці трималися разом і, як розповів Єрмохін, усіма своїми вчинками демонстрували, що не житимуть у країні-агресорці. Та через 3 місяці їх роз'єднали.

"Повернули із четвірки зараз трьох в Україну. Пилип залишився там, його всиновила ця Марія Львова-Бєлова. І все, йому вже 18 років. Дорослий уже "хлопчик". Він дуже полюбляє їсти, тому, якщо він це почує, я шаурму йому куплю, якщо приїде", – сказав Єрмохін.



Пилип Головня / Скриншот з відео

Раміна Есзакзай своєю чергою пообіцяла стати опікункою для Пилипа, коли він повернеться до України. У своєму телеграм-каналі вона додала, що "завжди хотіла мати дорослу дитину".

Пилипе, ми на тебе чекаємо, якщо ти запишеш звернення до нашого омбудсмена, до Офісу президента, Україна на тебе чекає, Богдан купить тобі шаурму, а я тебе всиновлю. Все! Ми вирішили: буду твоїм опікуном, я не жартую. І ми з підписниками забезпечимо тобі гарне життя в Україні,

– сказала Раміна.

Історія Пилипа Головні