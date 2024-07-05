Про це Раміна Есзакзай повідомила у розмові з Богданом Єрмохіним, якого вдалося повернути до України. Хлопець розповів, що з Пилипом він познайомився у школі в Маріуполі.
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Богдана, Пилипа та ще двох хлопців незаконно депортували до Росії. Хлопці трималися разом і, як розповів Єрмохін, усіма своїми вчинками демонстрували, що не житимуть у країні-агресорці. Та через 3 місяці їх роз'єднали.
"Повернули із четвірки зараз трьох в Україну. Пилип залишився там, його всиновила ця Марія Львова-Бєлова. І все, йому вже 18 років. Дорослий уже "хлопчик". Він дуже полюбляє їсти, тому, якщо він це почує, я шаурму йому куплю, якщо приїде", – сказав Єрмохін.
Пилип Головня / Скриншот з відео
Раміна Есзакзай своєю чергою пообіцяла стати опікункою для Пилипа, коли він повернеться до України. У своєму телеграм-каналі вона додала, що "завжди хотіла мати дорослу дитину".
Пилипе, ми на тебе чекаємо, якщо ти запишеш звернення до нашого омбудсмена, до Офісу президента, Україна на тебе чекає, Богдан купить тобі шаурму, а я тебе всиновлю. Все! Ми вирішили: буду твоїм опікуном, я не жартую. І ми з підписниками забезпечимо тобі гарне життя в Україні,
– сказала Раміна.
Історія Пилипа Головні
- Пилип Головня – підліток з окупованого Маріуполя. Він мешкав на вулиці Зелінського разом з опікунами (мати Пилипа померла у червні 2017 року), цей район росіяни почали обстрілювати з початку березня.
- Окупанти цинічно заявляли про те, що опікуни начебто вигнали його з дому, хоч близькі Пилипа спростовують цю версію пропагандистів. Вчителька хлопця каже, що його вивезли до Донецька російські МНСники. Спершу він мешкав у лікарні, потім його та ще щонайменше 30 українських дітей вивезли до Росії, у пансіонат "Поляни" Одінцовського району Московської області.
- Так звана уповноважена президента Росії з прав дитини Марія Львова-Бєлова нібито приїхала у пансіонат та всиновила Пилипа Головню. Нагадаємо, що Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Львової-Бєлової та самого диктатора Путіна зокрема через підозру у скоєнні воєнного злочину – незаконну депортацію українських дітей з окупованих територій.