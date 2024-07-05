Об этом Рамина Эсзакзай сообщила в разговоре с Богданом Ермохиным, которого удалось вернуть в Украину. Парень рассказал, что с Филиппом он познакомился в школе в Мариуполе.

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Богдана, Филиппа и еще двух ребят незаконно депортировали в Россию. Ребята держались вместе и, как рассказал Ермохин, всеми своими поступками демонстрировали, что не будут жить в стране-агрессоре. Но через 3 месяца их разъединили.

"Вернули из четверки сейчас трех в Украину. Филипп остался там, его усыновила эта Мария Львова-Белова. И все, ему уже 18 лет. Взрослый уже "мальчик". Он очень любит есть, поэтому, если он это услышит, я шаурму ему куплю, если приедет", – сказал Ермохин.



Филипп Головня / Скриншот из видео

Рамина Эсзакзай в свою очередь пообещала стать опекуншей для Филиппа, когда он вернется в Украину. В своем телеграм-канале она добавила, что "всегда хотела иметь взрослого ребенка".

Филипп, мы тебя ждем, если ты запишешь обращение к нашему омбудсмену, в Офис президента, Украина тебя ждет, Богдан купит тебе шаурму, а я тебя усыновлю. Все! Мы решили: буду твоим опекуном, я не шучу. И мы с подписчиками обеспечим тебе хорошую жизнь в Украине,

– сказала Рамина.

История Филиппа Головни