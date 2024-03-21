"Нелюди": відомі люди з болем реагують на ракетний обстріл Києва

Вранці 21 березня Росія здійснила ракетну атаку на Київ. ППО вдалося збити усі цілі, проте кількість постраждалих збільшується. Водночас українські зірки вже встигли відреагувати на кровожадність росіян.

У соцмережах про ракетний обстріл Києва вже висловилися Маша Єфросиніна, Катерина Осадча, Леся Нікітюк та інші.

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Катерина Репяхова

Дружина Віктора Павліка виклала у своєму блозі фото наслідків ракетного обстрілу. Дівчина мріє, щоб країна-агресор перестала існувати.

Катерина Реп'яхова відреагувала на ракетний обстріл / Скриншот з інстаграм-сторіс

Євгенія Емеральд

Колишня військова, яка зараз бореться за позбавлення батьківських прав свого чоловіка Дмитра Стипанюка, теж не стала осторонь і виклала фото влучання уламків. Ба більше, вони впали за 3 будинки біля соціального офісу #зжінкоютакнеможна.

Євгенія Емеральд відреагувала на наслідки обстрілу Києва / Скриншот з інстаграм-сторіс

Світлана Тарабарова

Співачка поділилася подробицями свого ранку. Вона ніколи не забуде відчуття, коли вибігала в укриття разом з дитиною під спалахи та вибухи за вікном. Артистка подякувала рятувальним службам "та всім, завдяки кому ми сьогодні прокинулись".

Світлана Тарабарова про обстріл Києва / Скриншот з інстаграм-сторіс

Ксенія Мішина

Акторка зізналася, що її син дуже проситься й хоче додому. Вона виклала в сторіс відео з наслідками руйнування інфраструктури Києва. До того ж зазначила, що серце кожної матері стискається, коли чує фразу "діти війни".

Ксенія Мішина відреагувала на ракетну атаку / Скриншот з інстаграм-сторіс

MamaRika

Співачка опублікувала фото з київського метро, в якому зібралися жителі міста аби сховатися від обстрілу.

MamaRika про ракетний обстріл / Скриншот з інстаграм-сторіс

Маша Єфросиніна

Журналістка виклала результати роботи Повітряних Сил та зазначила, що на покоління вперед передає ненависть до країни-агресора за сльози сина під час цієї ночі. Маша дуже вдячна силам ППО, які продовжують змогу жити та вірити.

Маша Єфросиніна опублікувала реакцію на обстріл / Скриншот з інстаграм-сторіс

alyona alyona

Одна з представниць України на "Євробаченні 2024" опублікувала фото наслідків обстрілу Києва. Співачка зазначила кількість пошкоджених закладів освіти та поранених. Треба зазначити, що артистка продублювала текст сторіс англійською мовою.

alyona alyona відреагувала на ракетну атаку / Скриншот з інстаграм-сторіс

Леся Нікітюк

Телеведуча виклала фото зруйнованої інфраструктури Києва, підписавши його англійською мовою.

Росія вранці вдарила по Києву 31 ракетою,

– написала Леся.

Леся Нікітюк опублікувала реакцію на обстріл / Скриншот з інстаграм-сторіс

Катерина Осадча

Журналістка поділилася фотографіями чистого та мирного неба.

Всім сусідам на зло,

– коротко прокоментувала Катерина.

Катерина Осадча відреагувала на обстріл Києва / Скриншот з інстаграм-сторіс

Ракетний обстріл Києва 21 березня