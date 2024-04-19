Загинули діти: українські знаменитості емоційно реагують на масований обстріл Дніпра

У ніч проти 19 квітня Росія вчергове атакувала Україну ракетами. На цей раз масованого обстрілу зазнало Дніпро та область. Внаслідок цього є поранені та загиблі, серед яких діти. Українські співаки, актори, ведучі та інші зірки не мовчать про цинізм російських військових.

Зокрема, на обстріл відреагувала акторка Наталка Денисенко, син якої два дні тому опинився в Чернігові, який росіяни теж масовано атакували ракетами.

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Наталка Денисенко

Акторка поділилася фото зруйнованої будівлі та підкреслила, що з кожним днем все страшніше читати новини.

Що ж ви (росіяни – 24 Канал) творите? Дно у сусідів просто нескінченне,

– наголосила знаменитість.



Як Наталка Денисенко відреагувала на ракетний обстріл Дніпра / Скриншот з інстаграм-сторіс

Ектор Хіменес-Браво

Шеф-кухар поділився фото з наслідками ракетної атаки й поділився інформацією про жертв.

Останнім часом все складніше читати новини. Така наша реальність – болюча. Але ми маємо збирати сили в кулак, працювати, допомагати. Ми не маємо права опускати руки,

– зазначив кулінар.

Лілія Ребрик

Телеведуча виставила кадри ще однієї "темної ночі для України".

Загинули діти,

– зі щемом наголосила зірка.



Як Лілія Ребрик відреагувала на ракетний обстріл Дніпра / Скриншот з інстаграм-сторіс

MamaRika

Теж не пройшла осторонь трагічних новин і з цієї нагоди виставила інстаграм-сторіс.

Співчуття постраждалим та сім'ям загиблих. Нескінченний біль за все, що відбувається,

– поділилася співачка.



Як MamaRika відреагувала на ракетний обстріл Дніпра / Скриншот з інстаграм-сторіс

Юлія Саніна, Оля Полякова, Тіна Кароль й інші знаменитості також відреагували на черговий тероризм росіян. Вони висловили співчуття постраждалим й закликали донатити.

Як інші українські зірки відреагували на ракетну атаку / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Що відомо про російський обстріл України