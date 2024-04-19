Зокрема, на обстріл відреагувала акторка Наталка Денисенко, син якої два дні тому опинився в Чернігові, який росіяни теж масовано атакували ракетами.

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Наталка Денисенко

Акторка поділилася фото зруйнованої будівлі та підкреслила, що з кожним днем все страшніше читати новини.

Що ж ви (росіяни – 24 Канал) творите? Дно у сусідів просто нескінченне,
– наголосила знаменитість.

Як Наталка Денисенко відреагувала на ракетний обстріл Дніпра
Як Наталка Денисенко відреагувала на ракетний обстріл Дніпра / Скриншот з інстаграм-сторіс

Ектор Хіменес-Браво

Шеф-кухар поділився фото з наслідками ракетної атаки й поділився інформацією про жертв.

Останнім часом все складніше читати новини. Така наша реальність – болюча. Але ми маємо збирати сили в кулак, працювати, допомагати. Ми не маємо права опускати руки,
– зазначив кулінар.

Лілія Ребрик

Телеведуча виставила кадри ще однієї "темної ночі для України".

Загинули діти,
– зі щемом наголосила зірка.

Як Лілія Ребрик відреагувала на ракетний обстріл Дніпра
Як Лілія Ребрик відреагувала на ракетний обстріл Дніпра / Скриншот з інстаграм-сторіс

MamaRika

Теж не пройшла осторонь трагічних новин і з цієї нагоди виставила інстаграм-сторіс.

Співчуття постраждалим та сім'ям загиблих. Нескінченний біль за все, що відбувається,
– поділилася співачка.

Як MamaRika відреагувала на ракетний обстріл Дніпра
Як MamaRika відреагувала на ракетний обстріл Дніпра / Скриншот з інстаграм-сторіс

Юлія Саніна, Оля Полякова, Тіна Кароль й інші знаменитості також відреагували на черговий тероризм росіян. Вони висловили співчуття постраждалим й закликали донатити.

Як інші українські зірки відреагували на ракетну атаку / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Що відомо про російський обстріл України

  • Загалом російські військові випустили 22 ракети по різних об'єктах, зосередивши основну увагу на Дніпрі та прилеглих районах.
  • Українським захисникам вдалося перехопити та збити 11 цілей, але вони не змогли запобігти влученню деяких з них у п'ятиповерховий будинок у Дніпрі, що призвело до пожежі та жертв, які опинилися під завалами.
  • Крім того, під час обстрілу пошкоджено об'єкти "Укрзалізниці", в результаті чого були поранені залізничники.
  • Постраждав також Синельниківський район Дніпропетровської області, де було пошкоджено близько 30 будинків, а 4 повністю зруйновано.
  • Кількість поранених у Дніпрі зросла до 24 осіб, серед яких є діти.
  • Ворог також здійснив обстріл Кривого Рогу, внаслідок чого 3 людей отримали поранення, двоє з них перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості. В ООС також повідомили про пошкодження одного об'єкту інфраструктури.
  • До того ж постраждало одне з підприємств у Павлограді.