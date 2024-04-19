Зокрема, на обстріл відреагувала акторка Наталка Денисенко, син якої два дні тому опинився в Чернігові, який росіяни теж масовано атакували ракетами.

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Наталка Денисенко

Акторка поділилася фото зруйнованої будівлі та підкреслила, що з кожним днем все страшніше читати новини.

Що ж ви (росіяни – 24 Канал) творите? Дно у сусідів просто нескінченне,

– наголосила знаменитість.



Як Наталка Денисенко відреагувала на ракетний обстріл Дніпра / Скриншот з інстаграм-сторіс

Ектор Хіменес-Браво

Шеф-кухар поділився фото з наслідками ракетної атаки й поділився інформацією про жертв.

Останнім часом все складніше читати новини. Така наша реальність – болюча. Але ми маємо збирати сили в кулак, працювати, допомагати. Ми не маємо права опускати руки,

– зазначив кулінар.

Лілія Ребрик

Телеведуча виставила кадри ще однієї "темної ночі для України".

Загинули діти,

– зі щемом наголосила зірка.



Як Лілія Ребрик відреагувала на ракетний обстріл Дніпра / Скриншот з інстаграм-сторіс

MamaRika

Теж не пройшла осторонь трагічних новин і з цієї нагоди виставила інстаграм-сторіс.

Співчуття постраждалим та сім'ям загиблих. Нескінченний біль за все, що відбувається,

– поділилася співачка.



Як MamaRika відреагувала на ракетний обстріл Дніпра / Скриншот з інстаграм-сторіс

Юлія Саніна, Оля Полякова, Тіна Кароль й інші знаменитості також відреагували на черговий тероризм росіян. Вони висловили співчуття постраждалим й закликали донатити.

Як інші українські зірки відреагували на ракетну атаку / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Що відомо про російський обстріл України