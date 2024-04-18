Останній раз братів можна було побачити на ютуб-каналі "Ветерани космічних військ" в інтелектуально-гумористичному шоу "Вікторина". Глядачі помітили, що хлопці кардинально змінили свій імідж. Чим зараз займаються одні з найвідоміших близнюків України, дізнавайтеся у матеріалі Show 24.

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Як склалося життя Володимира Борисенка

У квітні минулого року брати Борисенки дали перше велике інтерв'ю за довгий час. У розмові зі Славою Дьоміним вони розповіли про своє життя.

Володимир Борисенко спробував себе у сфері реклами, зокрема у креативному копірайтингу. Чоловікові навіть вдалося попрацювати з Марією Єфросиніною, популярною українською телеведучою.

Як склалося життя братів близнюків / Скриншот з ютуб-каналу "Ветерани космічних військ"

До війни колишній учасник "Фабрики зірок" зареєструвався на біржі праці, а під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну залишився без роботи. Перші пропозиції почали з'являтися лише влітку.

Володимир також зізнався, що якось у Львові йому вручили повістку, тому став на військовий облік. Однак не може піти служити, бо має епілептичний синдром та приймає транквілізатори. Каже, що судоми з'являються уві сні.

Як склалося життя Олександра Борисенка

Олександр Борисенко заробляв на життя монтажем. Після Революції Гідності, майже два роки був у складному фінансовому становищі. Час від часу він давав концерти, завдяки яким зміг оплатити операцію на ключиці.

Повістка Олександру не приходила. Якби довелося йти на фронт, то був би монтажером чи відеооператором в одній з бригад. Вважає, що зараз дуже необхідно говорити про всі злочини, які росіяни роблять в Україні.

На момент інтерв'ю Борисенко перебував у стосунках протягом року. Однак до одруження ще був не готовий. Не хоче розписуватися, щоб потім розійтися, а мріє відіграти весілля лише один раз.

Зараз Олександр Борисенко не надто активний у соціальних мережах. Останній допис в його інстаграмі був 24 лютого 2023 року. Раніше чоловік писав про звірства росіян на Київщині та перемогу України на Євробаченні. Нічого не відомо й про особисте життя зірки 2000-х.

Володимир Борисенко з'являється в інстаграмі частіше. У березні, наприклад, публікував допис, де повідомив, що вдалося зібрати гроші на автомобіль для 30 ОМБ. За 4 дні на банку прийшло 15 тисяч гривень. Володимир й раніше публікував багато зборів та писав про війну в Україні.