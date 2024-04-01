"Пташка" Катерина Поліщук відзначає 23-річчя: щемливий пост захисниці з фронту
Джерело:"Пташка"
31 березня виповнилося 23 роки захисниці "Азовсталі", парамедикині Катерині Поліщук із позивним "Пташка". Дівчина опублікувала терпкий пост з нагоди свого дня народження.
Окрім сильних слів, Пташка попросила шанувальників привітати її за допомогою донату. За словами Катерини, найкращим подарунком будуть гроші на дрони.
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Що написала Пташка до дня свого народження
Поліщук опублікувала пост, в якому звернулася до шанувальників. Захисниця розповіла, як вона зустріла своє 23-річчя на фронті.
Ще один світанок. Двадцять три. Три з них – війна, полон, війна. Окрім них я мало що бачила. Але просто розвернутись і піти я не можу. Я дуже люблю свій день народження – день коли всім ніби на тебе не начхати. Як завжди – обстріли, засипана половина речей і спорядження, улюблені берці, зруйноване кубло, авіація, болить живіт і бронхіт. Нічого нового,
– поділилася Катерина.
До того ж дівчина закликала не писати та не телефонувати їй у день народження. За словами Пташки, хто хоче її привітати, то хай задонатить на дрони для екіпажу.
Не пишіть мені нічого і не телефонуйте. Просто привітайте мене посильною для вас сумою. В мене закінчились дрони. Моєму екіпажу і сусідам немає чим працювати. Щодня ми втрачаємо бійців. І дуже часто через обмежені можливості спостереження,
– зазначила захисниця.
Що відомо про "Пташку" Катерину Поліщук
- Дівчина закінчила Тернопільський мистецький коледж ім. Соломії Крушельницької. Вміє грати на бандурі та вміло писати вірші. До війни "Пташка" мріяла співати на великій сцені.
- У 2021 році пройшла курси домедичної допомоги та вирушила допомагати бійцям на Донеччині. Пізніше стала парамедиком батальйону "Госпітальєри".
- Після початку повномасштабного вторгнення Катерина поїхала працювати до госпіталя в Маріуполі. Росія зруйнувала шпиталь, тому парамедикиня разом з колегами потрапила на завод "Азовсталь".
- Дівчина стала відомою завдяки відео, де вона виконує пісні ОУН-УПА, сидячи у підвалах "Азовсталі". Так, Поліщук хотіла привернути увагу світу до поранених цивільних та військових у Маріуполі.
- У травні 2022-го Катерина з іншими медиками та військовослужбовцями вийшла з заводу "Азовсталь", за наказом президента Зеленського, після чого всі оборонці "Азовсталі" потрапили у російський полон.
- У вересні того ж року відбувся обмін полоненими, серед них була і "Пташка".
- Пізніше дівчина розповіла, що втратила в оточеному Маріуполі коханого Ярослава, який служив у 36 ОБрМП.