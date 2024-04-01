"Пташка" Катерина Поліщук відзначає 23-річчя: щемливий пост захисниці з фронту

31 березня виповнилося 23 роки захисниці "Азовсталі", парамедикині Катерині Поліщук із позивним "Пташка". Дівчина опублікувала терпкий пост з нагоди свого дня народження.

Окрім сильних слів, Пташка попросила шанувальників привітати її за допомогою донату. За словами Катерини, найкращим подарунком будуть гроші на дрони.

До слова Хочеться, щоб так було завжди, – Денисенко розчулила рідкісним фото з чоловіком, який у ЗСУ

Що написала Пташка до дня свого народження

Поліщук опублікувала пост, в якому звернулася до шанувальників. Захисниця розповіла, як вона зустріла своє 23-річчя на фронті.

Ще один світанок. Двадцять три. Три з них – війна, полон, війна. Окрім них я мало що бачила. Але просто розвернутись і піти я не можу. Я дуже люблю свій день народження – день коли всім ніби на тебе не начхати. Як завжди – обстріли, засипана половина речей і спорядження, улюблені берці, зруйноване кубло, авіація, болить живіт і бронхіт. Нічого нового,

– поділилася Катерина.

До того ж дівчина закликала не писати та не телефонувати їй у день народження. За словами Пташки, хто хоче її привітати, то хай задонатить на дрони для екіпажу.

Не пишіть мені нічого і не телефонуйте. Просто привітайте мене посильною для вас сумою. В мене закінчились дрони. Моєму екіпажу і сусідам немає чим працювати. Щодня ми втрачаємо бійців. І дуже часто через обмежені можливості спостереження,

– зазначила захисниця.

Що відомо про "Пташку" Катерину Поліщук