Путініст та автор однієї пісні Shaman побоявся анонсувати концерт напередодні. Очевидно, що пропагандист наляканий і боїться спротиву маріупольських партизанів.

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Українці все ж дізналися про захід, який мав відбутися у мікрорайоні Нєвський. Злякавшись провокацій, концерт перенесли до Палацу естетичного виховання у Міському саду.

Невідомо, як саме пройшов концерт співака Shaman, адже кадрів у мережі майже немає. Ймовірно, на виступ пунітіста зібралось вкрай мало людей.



Ганебний виступ Shaman у Маріуполі / Фото з телеграму Петра Андрющенка



Ганебний виступ Shaman у Маріуполі / Фото з телеграму Петра Андрющенка

"Такими концертами окупанти намагаються на захоплених ними територіях насадити ілюзію стабільності їх влади та відволікти увагу з ситуації у Курському напрямку", – додають у Маріупольській міській раді.

Зауважимо, Shaman (Ярослав Дронов) – російський співак, який активно підтримує повномасштабне злочинне вторгнення та війну проти України. Він входить до переліку осіб які створюють загрозу нацбезпеці України.