Путинист и автор одной песни Shaman побоялся анонсировать концерт накануне. Очевидно, что пропагандист напуган и боится сопротивления мариупольских партизан.
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Украинцы все же узнали о мероприятии, которое должно было состояться в микрорайоне Невский. Испугавшись провокаций, концерт перенесли во Дворец эстетического воспитания в Городском саду.
Неизвестно, как именно прошел концерт певца Shaman, ведь кадров в сети почти нет. Вероятно, на выступление пунитиста собралось крайне мало людей.
Позорное выступление Shaman в Мариуполе / Фото из телеграмма Петра Андрющенко
Позорное выступление Shaman в Мариуполе / Фото из телеграмма Петра Андрющенко
"Такими концертами оккупанты пытаются на захваченных ими территориях насадить иллюзию стабильности их власти и отвлечь внимание от ситуации в Курском направлении", – добавляют в Мариупольском городском совете.
Заметим, Shaman (Ярослав Дронов) – российский певец, который активно поддерживает полномасштабное преступное вторжение и войну против Украины. Он входит в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины.