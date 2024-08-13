Путіністка Лариса Доліна опублікувала відео, в якому поскаржилась на обман з боку шахраїв. Вона повідомила, що на її квартиру накладено арешт, а також відкрита кримінальна справа. За словами артистки, аферисти перебувають в Україні.

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Я стала жертвою шахраїв. Щодо мене вчинили дуже збочені та сплановані шахрайські дії. За цим фактом порушено кримінальну справу. Я визнана потерпілою, а на мою квартиру накладено арешт. Попереднім слідством встановлено, що шахраї перебувають на території України,

– каже путіністка.

Доліна стверджує, що шахраї зламали її сторінку в соцмережах та виклали звернення начебто від неї, де "немає ні одного слова правди". Утім, співачка заявила, що не може дати детальніших коментарів через те, що слідство триває.

Лариса Доліна бідкається на шахраїв: відео

Перед цим у профілі Лариси Доліної з'явилися сторіз про те, що вона продала свою квартиру в елітному ЖК за 112 мільйонів рублів та заклала дачу за 50 мільйонів рублів. Ці кошти вона нібито задонатила на бригаду "Азов".

"Я хочу реабілітуватися перед Україною та залишок свого життя прожити на своїй батьківщині в Одесі. Якщо ви читаєте це, значить, я вже покинула Росію і перебуваю в безпеці. Слава Україні!" – мовилося у публікації.

Російські пропагандистські ЗМІ пишуть, що аферисти ще у квітні зв'язалися з Доліною та представилися "спецслужбами". Вони переконали путіністку продати житло і переказати кошти на безпечний рахунок. Договір з купівлі-продажу завершився у червні, а в серпні на квартиру наклали арешт. 13 серпня у квартиру намагалися потрапити покупці.

Нагадаємо, Лариса Доліна народилась у Баку, але дитинство та юність провела в Одесі, де й почалась її співоча кар'єра. Утім артистка підтримала окупацію Криму у 2014, а згодом і повномасштабну війну. Вона перебуває під санкціями РНБО.