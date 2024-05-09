Співпрацював з Nirvana, PJ Harvey та Pixies: помер відомий продюсер Стів Альбіні

Музичний світ оплакує втрату Стіва Альбіні, справжньої легенди індустрії. Відомий американський звукорежисер і музичний продюсер відійшов у засвіти в 61 рік.

Він відомий як один з найвпливовіших саунд-продюсерів початку 1990-х років. За свою кар'єру Стів співпрацював з такими відомими гуртами, як Nirvana, PJ Harvey та Pixies.

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Що відомо про смерть Стіва Альбіні

Відомий музикант помер увечері 7 травня від серцевого нападу. Цю сумну звістку підтвердив інженер його студії звукозапису Брайан Фокс.

Нам важко повірити в цю втрату. Безсумнівно, є багато спогадів, сліз та історій. Будь ласка, переповідайте їх і допоможіть зберегти його дух,

– написали на сторінці студії звукозапису Стіва Альбіні.

Що відомо про Стіва Альбіна