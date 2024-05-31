У перший день народження: принцеса Євгенія зворушила мережу новими фото молодшого сина

Принцеса Євгенія поділилась новими фото молодшого сина Ернеста. У цей день, 31 травня, йому виповнився один рік.

Племінниця короля Чарльза ІІІ опублікувала нові світлини на особистій сторінці. Рік тому принцеса Євгенія та її чоловік Джек Бруксбенк вдруге стали батьками.

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Принцеса Євгенія зворушливо привітала сина з першим днем народження. З нагоди свята вона показала рідкісні фото малюка Ернеста. На одному зі знімків він позує зі своїм старшим братом.

Один рік тобі, мій дорогий Ернесте. З днем народження! Ми всі тебе дуже любимо, особливо твою величезну посмішку, яку ти даруєш світові... але ти завжди зберігаєш особливу посмішку для мами,

– написала племінниця монарха.



Син принцеси Євгенії / Фото з інстаграму принцеси Євгенії



Син принцеси Євгенії / Фото з інстаграму принцеси Євгенії



Сини принцеси Євгенії / Фото з інстаграму принцеси Євгенії

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