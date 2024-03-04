Давнім знімком принцеси Діани поділився британський аристократ Чарльз Спенсер, який є її рідним братом. Він показав фото з домашнього архіву, датоване 1967 роком.

Цікаво Мають право на престол: які королівські особи претендують на трон після Чарльза III

Принцесу Діану порівнюють з Шарлоттою

На світлині маленька Діана позувала у лляних шортах та білій футболці. Поряд з нею стоїть мама Френсіс Кідд, а брат Чарльз сидить на гойдалці. Спенсер розповів, що тоді матір мала для нього особливе прізвисько.

Моя мама, Діана і я, приблизно в 1967 році. Мені було три роки, а Діані 5 або 6. Мені подобається, який щасливий вигляд має кожен з нас. На цьому етапі мого життя мама дала мені прізвисько "Базз", тому що вона бачила в мені нескінченну енергію досить щасливої і зайнятої бджоли,

– поділився Чарльз Спенсер.



Принцеса Діана з братом і мамою в дитинстві / Фото з інстаграму Чарльза Спенсера

Архівний знімок розлетівся мережею: все тому, що маленька принцеса Діана на ньому дуже схожа на принцесу Шарлотту. Це неодноразово відзначили користувачі у коментарях.

"Вау. Шарлотта виглядає просто як Діана тут. Однакове обличчя";

"Бачу принцесу Шарлотту в її бабусі тут";

"Принцеса Шарлотта схожа на принцесу Діану";

"Ніколи не забудемо про принцесу Діану";

"Прекрасне фото. Ми сумуємо за тобою, Діано".

8-річна Шарлотта – найбагатша дитина у світі