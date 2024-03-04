Давнім знімком принцеси Діани поділився британський аристократ Чарльз Спенсер, який є її рідним братом. Він показав фото з домашнього архіву, датоване 1967 роком.
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Принцесу Діану порівнюють з Шарлоттою
На світлині маленька Діана позувала у лляних шортах та білій футболці. Поряд з нею стоїть мама Френсіс Кідд, а брат Чарльз сидить на гойдалці. Спенсер розповів, що тоді матір мала для нього особливе прізвисько.
Моя мама, Діана і я, приблизно в 1967 році. Мені було три роки, а Діані 5 або 6. Мені подобається, який щасливий вигляд має кожен з нас. На цьому етапі мого життя мама дала мені прізвисько "Базз", тому що вона бачила в мені нескінченну енергію досить щасливої і зайнятої бджоли,
– поділився Чарльз Спенсер.
Принцеса Діана з братом і мамою в дитинстві / Фото з інстаграму Чарльза Спенсера
Архівний знімок розлетівся мережею: все тому, що маленька принцеса Діана на ньому дуже схожа на принцесу Шарлотту. Це неодноразово відзначили користувачі у коментарях.
- "Вау. Шарлотта виглядає просто як Діана тут. Однакове обличчя";
- "Бачу принцесу Шарлотту в її бабусі тут";
- "Принцеса Шарлотта схожа на принцесу Діану";
- "Ніколи не забудемо про принцесу Діану";
- "Прекрасне фото. Ми сумуємо за тобою, Діано".
8-річна Шарлотта – найбагатша дитина у світі
- Цікаво, що принцеса Шарлотта опинилась на першому місці в рейтингу найбагатших дітей у світі. Її статки оцінили в 3,9 мільярда фунтів стерлінгів, до того ж вони невпинно зростають.
- Причиною цього є те, що принцеса Уельська впливає на тенденції у сфери моди. До її образів щоразу прикута увага.
- Наразі другу сходинку займає принц Джордж. Він є спадкоємцем близько 54 тисяч гектарів землі в 23 графствах Великої Британії.