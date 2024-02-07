Британська лінія спадкоємності визначає, хто з членів монаршої родини претендує на престол та звання короля або королеви Сполученого Королівства та Великої Британії. Черговість успадкування корони визначається первородством – престол може посісти старший син або донька суверена. 24 Канал розповість, як виглядає ця лінія зараз, на чолі з 75-річним королем Чарльзом III.

Важливо Чарльз III вперше з'явився на публіці після того, як у нього виявили рак



Черга на престол / Інфографіка 24 Каналу

Вільям, принц Уельський

Першим у черзі на трон є принц Уельський – Вільям Артур Філіп Луї. Він є старшим сином Чарльза III. Принцові зараз 41 рік.

Принц Вільям / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Вільям навчався у знаменитому Ітонському коледжі та Сент-Ендрюському університеті в Шотландії за спеціальністю "історія мистецтв" та "географія". Він пройшов курс у Королівській військовій академії. Цікавий факт про принца: у нього є шрам у стилі Гаррі Поттера через те, що у дитинстві його вдарили ключкою для гольфу.

Королевою-консортом у разі сходження на престол Вільяма стане його дружина, Кейт Міддлтон. Вони одружилися у 2011 році та виховують трьох дітей, кожен з нащадків теж претендує на трон.



Принц Вільям з сім'єю / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Джордж, принц Уельський

Первісток принца Вільяма та Кейт Міддлтон Джордж Александр Луї може стати королем після смерті дідуся та батька. Його назвали на честь Єлизавети II, її батька Георга VI та на честь дядька принца Філіпа, Луїса Маунтбеттена.

Зараз йому 10 років, він навчається у підготовчій школі в Ламбруку разом з сестрою Шарлоттою та братом Луї.



Принц Джордж / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Шарлотта, принцеса Уельська

Її Королівська Високість принцеса Шарлотта народилась у квітні 2015 року. Її повне ім'я – Шарлотта Єлизавета Діана Уельська. Зрозуміло, що принц Вільям назвав доньку на честь бабусі та матері, покійної принцеси Діани.

Стать королівського нащадка не впливає на його позицію у лінії спадкоємства. Шарлотта є першою британською принцесою, яка стоїть вище за брата у "черзі".



Принцеса Шарлотта / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Луї, принц Уельський

Третій син принца Вільяма та Кейт Міддлтон з'явився на світ у квітні 2018 року, його повне ім'я – Луї Артур Чарльз. Його назвали на честь дядька принца Філіпа, друге ім'я він отримав на честь короля Артура I, третє ім'я – на честь чинного короля. Луї є першим британським принцом, який у лінії успадкування йде після сестри.

Зараз принц Луї є улюбленцем британської публіки. На публічних подіях він привертає до себе увагу, робить гримаси, дуркує, а його фото та відео пізніше розлітаються мережею.



Принц Луї / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Гаррі, герцог Сассекський

Молодший син Чарльза III та принцеси Діани Гаррі у лінії успадкування посідає 5 місце – слідом за нащадками старшого брата. Принц Гаррі, як і Вільям, вступив до Ітонського коледжу, згодом навчався у Королівській військовій академії. Також він проходив службу в Афганістані, у провінції Гільменд авіаційним навідником. Принц Гаррі відомий ще тим, що заснував Invictus Games (Ігри нескорених) – спортивних змагань для ветеранів, що отримали поранення під час бойових дій.

Принц Гаррі одружився з акторкою Меган Маркл у 2018 році, вони виховують двох дітей – сина Арчі та доньку Лілібет. У 2020 році герцоги Сассекські вирішили відмовитися від королівських обов'язків – і зробили це наприкінці березня. Тоді стало відомо, що вони не зможуть використовувати титул "Ваша Королівська Високість" і не представлятимуть королеву. Водночас принц Гаррі все-таки має право на корону, оскільки є нащадком Єлизавети II.



Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото з інстаграму Місана Гаррімана

Принц Арчі Маунтбеттен-Віндзор

Первісток принца Гаррі та Меган Маркл займає шосте місце у лінії спадкоємства. Його повне ім'я - Арчі (Арчібальд, що означає "хоробрий") Гаррісон Маунтбеттен-Віндзор. Арчі не міг отримати титул принца автоматично, однак король Чарльз III надав йому цей статус. Водночас Гаррі та Меган відмовилися від того, щоб синові надали титул граф Дамбартон.



Принц Гаррі з сім'єю / Фото Archewell Foundation

Принцеса Лілібет Сассекська

Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор народилась у 2021 році, коли її батьки Меган та Гаррі вже жили у Сполучених Штатах, однак у неї подвійне громадянство - США та Великої Британії. Її назвали на честь Єлизавети II, яку кликали Лілібет у дтинстві. Подейкують, що принц Гаррі телефонував бабусі та просив її благословення.



Лілібет Діана / Фото з інстаграму Місана Гаррімана

Ендрю, герцог Йоркський

Другий син Єлизавети II та принца Філіпа Ендрю Альберт Крістіан Едвард є восьмим спадкоємцем трону. Він навчався у школі-пансіоні Ґордонстоун і Британському Королівському військово-морському коледжі. За чутками, був улюбленим сином покійної королеви.

Утім принц Ендрю має заплямовану репутацію через секс-скандал навколо Джеффрі Епштейна. Фінансиста посадили у в'язницю через сексуальні злочини. Герцог Йоркський був його близьким другом, а тому підозри слідства падали й на нього. Окрім того, пізніше Вірджинія Джуффре звернулась до суду через те, що принц Ендрю начебто тричі мав з нею сексуальний зв'язок попри її неповноліття.

На тлі скандалу принц Ендрю склав королівські обов'язки, Єлизавета II згодом позбавила його всіх звань та патронажів, а чинний король взагалі позбавив брата місця у Букінгемському палаці. Попри це, він, як і принц Гаррі, є у списку успадкування.



Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото Getty Images

Принцеса Беатріс

Старша донька принца Ендрю та Сари Йоркської на 9 місці у лінії успадкування. Беатріс Елізабет Марія Йоркська стала першою принцесою у королівській сім'ї після принцеси Анни на момент народження. Вона вивчала історію та дизайн у коледжі Goldsmiths Лондонського університету. У 2020 році принцеса Беатріс вийшла заміж за Едоардо Мапеллі Моцці на скромному весіллі, що відбулося в час пандемії.



Принцеса Беатріс з чоловіком / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Сієнна Мапеллі Моцці

Донька принцеси Беатріс та її чоловіка Едоардо Мапеллі Моцці є десятою у списку та четвертою жінкою у лінії престолонаступництва. Батьки назвали її Сієнною (італійське ім'я, у якому перша літера "С" на честь бабусі Сари) Елізабет (на честь Єлизавети II). До слова, Беатріс та Едоардо наразі не показують публіці, як виглядає дівчинка.



Єдине фото Сієнни Елізабет / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Наступними у лінії престолонаступництва також є принцеса Євгенія, її первісток Август та другий син Ернест. Далі йде принц Едвард та його син і донька, принцеса Анна та інші члени королівської сім'ї.