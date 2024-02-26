А от на другому місці опинився старший брат маленької принцеси – Джордж. Його статки становлять 2,8 мільярда фунтів стерлінгів.

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Принцеса Шарлотта стала найбагатшою дитиною у світі

Річ у тім, що на величезний капітал маленької принцеси вплинув так званий "Ефект Кейт Міддлтон". До образів принцеси Уельської завжди прикута увага, тож це значною мірою впливає на тенденції у сфері моди. Тому й статки Шалотти невпинно зростають. Перед дівчинкою відкрита велика спадщина, інвестиції та бізнес-підприємства. Немає сумніву, що коли Шарлотта стане дорослішою, за її вбраннями також слідкуватиме весь світ.

Постійно збільшуються статки й принца Джорджа, що посів другу сходинку в рейтингу найбагатших дітей у світі. Хлопчик став спадкоємцем близько 54 тисяч гектарів землі в 23 графствах Великобританії. Також відомо, що дідусь Джорджа, король Чарльз ІІІ подарував йому презент, який коштує 18 тисяч фунтів стерлінгів.

На третьому місці у списку дітей-багатіїв опинився син легедарної співачки Ріанни та репера A$AP Rocky. Малюку всього рік, а його капітал вже становить 1,2 мільярди доларів. На це вплинула успішна кар'єра Ріани, яка заробила величезні кошти за свою діяльність. Рзи Ателастон Маєрс став надзвичайно багатим й завдяки батьку A$AP Rocky, котрий має потужну кар'єру як реп-виконавець.



Рейтинг найбагатших дітей у світі / Скриншот з сайту

Четвертою за рівнем багатства стала донька відомої співачки Бейонсе, Блю Айві Картер. Її капітал оцінили в 720 мільйонів доларів. А от на п'ятому місці опинилася донька Кайлі Дженнер і Тревіса Скотта – Стормі Вебстер зі статками у 570 мільйонів доларів. А після неї – донька Кім Кардаш'ян і Каньє Веста – Норт з 375 мільйонами доларів.

На сьомій сходинці рейтингу – син популярної виконавиці Гвен Стефані та Гевіна Россдейла – Аполлон Боуі Флінн зі 125 тисячами доларів. Восьму позицію зайняли американські блогери Влад і Нікі, які займаються повчально-розважальним контентом.

Цікаво, що дев'яте місце серед дітей-багатіїв належить молодшому сину Кейт Міддлтон і принца Вільяма, Луї. Статки оцінюють у 98 мільйонів фунтів стерлінгів. Закриває рейтинг 12-річний ютуб-блогер Райан Кадзі.

Меган Маркл і принц Гаррі змінили імена дітям

Зараз подружжя працює над власним брендом, під назвою Sussex. Королівський титул використали його не лише як прізвище для себе, але й для своїх дітей – сина Арчі й доньки Лілібет.

Таке рішення викликає різні думки. Деякі медіа пишуть, що це недотримання традицій британської королівської сім'ї. Інші ж не вважають, що використовувати титули як прізвища – це порушення.