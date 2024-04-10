Через рік після розкішного весілля: спадкоємний принц Йорданії стане батьком

Королівська родина Йорданії чекає на поповнення. Кронпринц Хусейн та його дружина, принцеса Раджва, стануть батьками.

Щасливою звісткою монарша родина поділилась в офіційній заяві. Це перша спільна дитина для подружжя. Королева Ранія стане бабусею.

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Спадкоємний принц Йорданії стане батьком

Принц Хусейн бін Абдалла II і його дружина, принцеса Раджва, готуються стати батьками. Відомо, що первісток у пари народиться приблизно влітку цього року. Наразі вони не діляться деталями щодо статі та імені дитини.

"Королівський Хашимітський двір радий повідомити, що Їхні Королівські Високості принц Хусейн бін Абдалла II, спадковий принц, і принцеса Раджва аль-Хусейн чекають на дитину. Королівський Хашимітський двір висловлює щирі привітання Їхнім Величностям з цієї нагоди і бажає Їхнім Королівським Високостям спадковому принцу Аль-Хусейну і принцесі Раджві доброго здоров'я і радості", – мовиться в офіційній заяві.



Принц Хусейн бін Абдалла II і принцеса Раджва / Фото з соцмережі Х королівської сім'ї

Минув рік з розкішного весілля кронпринца Йорданії